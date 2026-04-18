Orosz támadás: több százezren maradtak áramszolgáltatás nélkül Ukrajna északi részén

Ismét orosz támadásokat jelentettek Ukrajna több régiójából szombaton, az ország északi részén több mint 380 ezren maradtak áramszolgáltatás nélkül az infrastruktúra elleni támadások miatt, és kár keletkezett a dél-ukrajnai Odessza kikötőjében is.

Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója a Telegramon azt közölte, hogy az éjszakai támadásokban megrongálódtak a kikötői mezőgazdasági raktárak és az irodaépületek.

Esetleges áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

Az észak-ukrajnai térség áramszolgáltatója szintén a Telegramon arról tájékoztatott, hogy találat ért egy energetikai létesítmény a régióban lévő Csernyihiv megyében.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország

az éjszaka 219 nagy hatótávolságú drónt tudott lelőni Ukrajna fölött.

Közben a "Magyar Madarai" nevű ukrán drónalakulatot vezető Robert "Magyar" Brovdi arról számolt be, hogy alakulata - szintén az éjszaka - megtámadta az oroszországi Szamara körzet, illetve a leningrádi régióban lévő Viszock kikötő olajfinomítóját, valamint az orosz megszállás alatt lévő Krím-félsziget egy olajtárolóját.

