LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.79%
TISZA
 
52.92%
FIDESZ-KDNP
 
38.83%
Mi Hazánk
 
5.66%
DK
 
1.11%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Orosz támadás: több százezren maradtak áramszolgáltatás nélkül Ukrajna északi részén
Orosz támadás: több százezren maradtak áramszolgáltatás nélkül Ukrajna északi részén

MTI
Ismét orosz támadásokat jelentettek Ukrajna több régiójából szombaton, az ország északi részén több mint 380 ezren maradtak áramszolgáltatás nélkül az infrastruktúra elleni támadások miatt, és kár keletkezett a dél-ukrajnai Odessza kikötőjében is.

Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója a Telegramon azt közölte, hogy az éjszakai támadásokban megrongálódtak a kikötői mezőgazdasági raktárak és az irodaépületek.

Esetleges áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

Az észak-ukrajnai térség áramszolgáltatója szintén a Telegramon arról tájékoztatott, hogy találat ért egy energetikai létesítmény a régióban lévő Csernyihiv megyében.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország

Még több Globál

Lángokban áll Oroszország egyik olajterminálja, az ukránok szerint Putyin ismét bevonhatja szövetségesét a harcokba - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Német belügyminiszter: nincs több bevándorló Európában az iráni válság miatt

Teljes a káosz a Hormuzi-szorosban, bizonytalanságban a hajótulajdonosok

az éjszaka 219 nagy hatótávolságú drónt tudott lelőni Ukrajna fölött.

Közben a "Magyar Madarai" nevű ukrán drónalakulatot vezető Robert "Magyar" Brovdi arról számolt be, hogy alakulata - szintén az éjszaka - megtámadta az oroszországi Szamara körzet, illetve a leningrádi régióban lévő Viszock kikötő olajfinomítóját, valamint az orosz megszállás alatt lévő Krím-félsziget egy olajtárolóját.

Lángokban áll Oroszország egyik olajterminálja, az ukránok szerint Putyin ismét bevonhatja szövetségesét a harcokba - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, hamarosan megvan a végeredmény
A leköszönő Orbán-kormány elfogadta az ukrán hitelt – de mit jelent ez a gyakorlatban?
Halállistát tett közzé Oroszország: pontos koordinátákat közöltek Európa területén - Ezekre az országokra irányították az orosz rakétákat
