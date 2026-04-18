LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.79%
TISZA
 
52.92%
FIDESZ-KDNP
 
38.83%
Mi Hazánk
 
5.66%
DK
 
1.11%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Teljes a káosz a Hormuzi-szorosban, bizonytalanságban a hajótulajdonosok
Teljes a káosz a Hormuzi-szorosban, bizonytalanságban a hajótulajdonosok

Két térségbeli hajó tulajdonosának állítása szerint Irán rádión arról tájékoztatta a Hormuzi-szorosban tartózkodó hajókat, hogy lezárták a forgalom elől a létfontosságú olaj- és gázszállítási útvonalat, megerősítve ezzel Irán bejelentését a szoros újbóli lezárásról. Mindez csupán egy nappal azután történt, hogy az iráni külügyminiszter még a szoros zavartalan nyitvatartásáról beszélt - közölte a Bloomberg.

A névtelenséget kérő források szerint

szombaton káosz alakult ki a tranzitútvonalon.

Egy szupertanker például rádióüzenetben jelezte, hogy tűz alá vették. Az említett hajótulajdonosok a kiélezett biztonsági helyzet miatt nem kívánták felfedni kilétüket.

A helyzetet tovább bonyolítja Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pénteki nyilatkozata. A tárcavezető ugyanis kijelentette, hogy a Hormuzi-szoros "teljes mértékben nyitva áll" a kereskedelmi hajózás előtt az Izrael és a Hezbollah közötti, tíznapos libanoni tűzszünet idejére.

Lángokban áll Oroszország egyik olajterminálja, az ukránok szerint Putyin ismét bevonhatja szövetségesét a harcokba - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Orosz támadás: több százezren maradtak áramszolgáltatás nélkül Ukrajna északi részén

Német belügyminiszter: nincs több bevándorló Európában az iráni válság miatt

Az ellentmondásos kommunikáció ellenére egyes teherhajók megpróbáltak átkelni a szoroson.

Más hajók azonban inkább visszafordultak, vagy várakozó álláspontra helyezkedtek.

A Hormuzi-szoros a világ legfontosabb olajszállítási útvonala. Ezen a tengerszoroson halad át a globális kőolajexport jelentős része. A lezárás híre azonnal éreztette hatását a nyersolajpiacon, ahol az árak több mint 11 százalékkal ugrottak meg.

Visszavonta a döntését Irán: újra korlátozzák a forgalmat a Hormuzi-szorosnál

Kemény reakció Irántól: újra a Hormuzi-szoros lezárásáról beszélnek

Újra bekeményítene Donald Trump, ha eddig nem sikerül megállapodni Iránnal

Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Hatalmas áttörés jöhet a béketárgyalásokon, de komoly árat kérnek a szankciók feloldásáért

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Ez is érdekelhet
Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, hamarosan megvan a végeredmény
A leköszönő Orbán-kormány elfogadta az ukrán hitelt – de mit jelent ez a gyakorlatban?
Halállistát tett közzé Oroszország: pontos koordinátákat közöltek Európa területén - Ezekre az országokra irányították az orosz rakétákat
