Teljes a káosz a Hormuzi-szorosban, bizonytalanságban a hajótulajdonosok

A névtelenséget kérő források szerint

szombaton káosz alakult ki a tranzitútvonalon.

Egy szupertanker például rádióüzenetben jelezte, hogy tűz alá vették. Az említett hajótulajdonosok a kiélezett biztonsági helyzet miatt nem kívánták felfedni kilétüket.

A helyzetet tovább bonyolítja Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pénteki nyilatkozata. A tárcavezető ugyanis kijelentette, hogy a Hormuzi-szoros "teljes mértékben nyitva áll" a kereskedelmi hajózás előtt az Izrael és a Hezbollah közötti, tíznapos libanoni tűzszünet idejére.

Az ellentmondásos kommunikáció ellenére egyes teherhajók megpróbáltak átkelni a szoroson.

Más hajók azonban inkább visszafordultak, vagy várakozó álláspontra helyezkedtek.

A Hormuzi-szoros a világ legfontosabb olajszállítási útvonala. Ezen a tengerszoroson halad át a globális kőolajexport jelentős része. A lezárás híre azonnal éreztette hatását a nyersolajpiacon, ahol az árak több mint 11 százalékkal ugrottak meg.

