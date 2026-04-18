LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Terrortámadás és túszdráma Kijevben: máris kiderült a moszkvai szál
Globál

Terrortámadás és túszdráma Kijevben: máris kiderült a moszkvai szál

MTI
Moszkvai születési férfi által elkövetett lőfegyveres támadás és túszejtés történt egy kijevi szupermarketnél szombaton, hatan meghaltak - közölte Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter, hozzátéve, hogy a támadó férfit a rendőrök a helyszínen agyonlőtték.

Az eddig ismert információk szerint a férfi az utcán kezdett el lőni az emberekre, majd túszokat ejtett és elbarikádozta magát egy közeli szupermarketben. A tájékoztatás szerint a rendőrség különleges alakulatai megrohamozták az áruházat, miután a túsztárgyaló 40 perces próbálkozás után sem tudott kapcsolatot teremteni a támadóval. A férfi a rendőrökre is rálőtt.

Az ukrán főügyész később közölte: az ámokfutó egy 58 éves, moszkvai születésű férfi volt.

Az ukrán biztonsági hatóságok az ügyben terrorcselekmény gyanújával kezdtek vizsgálatot.

Volodimir Zelenszkij elnök elmondta, hogy a támadásban 14 ember megsebesült, köztük egy 12 éves fiú. Négy áldozatot az utcán lőtt le a támadó, egy túsz a szupermarketben halt meg, egy súlyos sebesült pedig valamivel később a kórházban vesztette életét.

Zelenszkij elmondta azt is, hogy az elkövető büntetett előéletű volt. Mielőtt az utcán lövöldözni kezdett, felgyújtotta Kijevben a lakását, ahol a bejelentett lakcíme volt. Azt is tudni róla, hogy egy ideig a kelet-ukrajnai Donyeck megyében élt - tette hozzá az államfő.

A Telegramon megjelent beszámolók szerint a támadó vaktában kezdett lövöldözni az utcán az ukrán főváros déli részén.

Lángokban áll Oroszország egyik olajterminálja, az ukránok szerint Putyin ismét bevonhatja szövetségesét a harcokba - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszerszerűen feljön politikai kampán

Women's Money & Mindset Day 2026

