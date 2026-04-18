Terrortámadás és túszdráma Kijevben: máris kiderült a moszkvai szál

Az eddig ismert információk szerint a férfi az utcán kezdett el lőni az emberekre, majd túszokat ejtett és elbarikádozta magát egy közeli szupermarketben. A tájékoztatás szerint a rendőrség különleges alakulatai megrohamozták az áruházat, miután a túsztárgyaló 40 perces próbálkozás után sem tudott kapcsolatot teremteni a támadóval. A férfi a rendőrökre is rálőtt.
Az ukrán főügyész később közölte: az ámokfutó egy 58 éves, moszkvai születésű férfi volt.
Az ukrán biztonsági hatóságok az ügyben terrorcselekmény gyanújával kezdtek vizsgálatot.
Volodimir Zelenszkij elnök elmondta, hogy a támadásban 14 ember megsebesült, köztük egy 12 éves fiú. Négy áldozatot az utcán lőtt le a támadó, egy túsz a szupermarketben halt meg, egy súlyos sebesült pedig valamivel később a kórházban vesztette életét.
Zelenszkij elmondta azt is, hogy az elkövető büntetett előéletű volt. Mielőtt az utcán lövöldözni kezdett, felgyújtotta Kijevben a lakását, ahol a bejelentett lakcíme volt. Azt is tudni róla, hogy egy ideig a kelet-ukrajnai Donyeck megyében élt - tette hozzá az államfő.
A Telegramon megjelent beszámolók szerint a támadó vaktában kezdett lövöldözni az utcán az ukrán főváros déli részén.
A címlapkép illusztráció.
