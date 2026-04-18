Újra bekeményítene Donald Trump, ha eddig nem sikerül megállapodni Iránnal

Hét héttel az Irán elleni amerikai–izraeli háború kezdete után, szombaton első alkalommal haladt át egy nagyobb tartályhajó-konvoj a Hormuzi-szoroson, miután Irán megnyitotta azt a kereskedelmi forgalom előtt. A béketárgyalások kimenetele azonban továbbra is bizonytalan, és az iráni atomprogram kérdése is megoldatlan maradt a felek eltérő céljai miatt. Donald Trump "nagyon jó hírekről" számolt be az Iránnal való tárgyalások kapcsán, azonban az elnök jelezte: ha csütörtökig nem születik hosszú távú megállapodás, újra blokád alá vonnák az iráni kikötőket.

Donald Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva

"nagyon jó hírekről" számolt be Iránnal kapcsolatban.

Ugyanakkor figyelmeztetett: ha szerdáig nem születik hosszú távú megállapodás, újraindulhatnak a harcok, és az iráni kikötők amerikai blokádja is folytatódni fog. A tárgyalások kulcskérdése továbbra is az iráni nukleáris program. Washington húszéves moratóriumot javasolt minden iráni nukleáris tevékenységre, míg Teherán csupán három-öt éves felfüggesztést ajánlott. Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok elszállítaná Irán dúsítotturán-készleteit, ezzel szemben azonban

az iráni külügyi szóvivő egyértelműen leszögezte, hogy a nukleáris anyagot nem hajlandók átadni senkinek.



A tegnapi nap folyamán Irán bejelentette, hogy a újranyitják a kereskedelmi forgalom előtt a Hormuzi-szorost, a MarineTraffic hajókövető portál adatai szerint négy LPG-szállító hajó, valamint több olaj- és vegyianyag-szállító tanker haladt át az iráni vizeken, a Larak-szigettől délre. További hajók is úton voltak a Perzsa-öbölből kifelé. A hajóforgalom újraindulásának hírére a nyersolaj jegyzése pénteken mintegy tíz százalékot esett, a globális részvénypiacokon pedig emelkedés kezdődött.

Irán a csütörtökön megkötött, Izrael és Libanon közötti, amerikai közvetítéssel létrejött tűzszüneti megállapodást követően nyitotta meg újra a tengerszorost.

A diplomáciai erőfeszítésekben a pakisztáni közvetítés is folytatódik. Ászim Munír tábornok, a pakisztáni hadsereg vezérkari főnöke szombaton egy háromnapos teheráni tárgyalássorozatot zárt le. Sehbáz Saríf pakisztáni miniszterelnök pedig katari, szaúd-arábiai és törökországi egyeztetéseit követően tért vissza Iszlámábádba. Jelenleg a pakisztáni főváros ad otthont a legmagasabb szintű amerikai–iráni tárgyalásoknak. Egy pakisztáni forrás szerint a találkozók eredményeként először egy egyetértési nyilatkozat születhet, amelyet hatvan napon belül egy átfogó békemegállapodás követne.

Forrás: Reuters

