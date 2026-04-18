Újra bekeményítene Donald Trump, ha eddig nem sikerül megállapodni Iránnal

Donald Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva
"nagyon jó hírekről" számolt be Iránnal kapcsolatban.
Ugyanakkor figyelmeztetett: ha szerdáig nem születik hosszú távú megállapodás, újraindulhatnak a harcok, és az iráni kikötők amerikai blokádja is folytatódni fog. A tárgyalások kulcskérdése továbbra is az iráni nukleáris program. Washington húszéves moratóriumot javasolt minden iráni nukleáris tevékenységre, míg Teherán csupán három-öt éves felfüggesztést ajánlott. Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok elszállítaná Irán dúsítotturán-készleteit, ezzel szemben azonban
az iráni külügyi szóvivő egyértelműen leszögezte, hogy a nukleáris anyagot nem hajlandók átadni senkinek.
A tegnapi nap folyamán Irán bejelentette, hogy a újranyitják a kereskedelmi forgalom előtt a Hormuzi-szorost, a MarineTraffic hajókövető portál adatai szerint négy LPG-szállító hajó, valamint több olaj- és vegyianyag-szállító tanker haladt át az iráni vizeken, a Larak-szigettől délre. További hajók is úton voltak a Perzsa-öbölből kifelé. A hajóforgalom újraindulásának hírére a nyersolaj jegyzése pénteken mintegy tíz százalékot esett, a globális részvénypiacokon pedig emelkedés kezdődött.
Irán a csütörtökön megkötött, Izrael és Libanon közötti, amerikai közvetítéssel létrejött tűzszüneti megállapodást követően nyitotta meg újra a tengerszorost.
A diplomáciai erőfeszítésekben a pakisztáni közvetítés is folytatódik. Ászim Munír tábornok, a pakisztáni hadsereg vezérkari főnöke szombaton egy háromnapos teheráni tárgyalássorozatot zárt le. Sehbáz Saríf pakisztáni miniszterelnök pedig katari, szaúd-arábiai és törökországi egyeztetéseit követően tért vissza Iszlámábádba. Jelenleg a pakisztáni főváros ad otthont a legmagasabb szintű amerikai–iráni tárgyalásoknak. Egy pakisztáni forrás szerint a találkozók eredményeként először egy egyetértési nyilatkozat születhet, amelyet hatvan napon belül egy átfogó békemegállapodás követne.
Forrás: Reuters
