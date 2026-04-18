LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Véres túszdráma zajlott le Kijev közepén, még az ukrán elnök is megszólalt a támadásról
Globál

Véres túszdráma zajlott le Kijev közepén, még az ukrán elnök is megszólalt a támadásról

MTI
Lőfegyveres támadás és túszejtés történt egy kijevi szupermarketnél szombaton, legkevesebb öten meghaltak - közölte Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter, hozzátéve, hogy a támadó férfit rendőrök a helyszínen agyonlőtték.

A férfi az utcán kezdett el lőni az emberekre, majd túszokat ejtett egy közeli szupermarketben.

A tájékoztatás szerint a rendőrség különleges alakulatai megrohamozták az áruházat, miután a túsztárgyaló nem tudott kapcsolatot teremteni a támadóval. A férfi a rendőrökre is rálőtt az akció során.

Volodimir Zelenszkij elnök megerősítette, hogy a támadásnak legalább öt halálos áldozata van és további tíz ember megsebesült.

Lángokban áll Oroszország egyik olajterminálja, az ukránok szerint Putyin ismét bevonhatja szövetségesét a harcokba - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

