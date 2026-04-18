Véres túszdráma zajlott le Kijev közepén, még az ukrán elnök is megszólalt a támadásról

Lőfegyveres támadás és túszejtés történt egy kijevi szupermarketnél szombaton, legkevesebb öten meghaltak - közölte Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter, hozzátéve, hogy a támadó férfit rendőrök a helyszínen agyonlőtték.

A férfi az utcán kezdett el lőni az emberekre, majd túszokat ejtett egy közeli szupermarketben.

A tájékoztatás szerint a rendőrség különleges alakulatai megrohamozták az áruházat, miután a túsztárgyaló nem tudott kapcsolatot teremteni a támadóval. A férfi a rendőrökre is rálőtt az akció során.

Volodimir Zelenszkij elnök megerősítette, hogy a támadásnak legalább öt halálos áldozata van és további tíz ember megsebesült.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images