Visszavonta a döntését Irán: újra korlátozzák a forgalmat a Hormuzi-szorosnál

Az ország egyesített katonai parancsnoksága szombaton jelentette be, hogy

"a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés visszaállt a korábbi állapotába, a fegyveres erők szigorú irányítása és felügyelete alatt".

A közlemény szerint Irán mindaddig fenntartja a szoros lezárását, amíg az Egyesült Államok blokád alatt tartja az iráni kikötőket.

A döntést azután hozta meg a közel-keleti hatalom, hogy a tegnapi nap folyamán megnyitotta a kereskedelmi forgalom előtt a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalának számító szorost, szombatra pedig nagy számban el is indultak a tankerek.

A bejelentés azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök péntek este kijelentette: az amerikai blokád "teljes mértékben érvényben marad". A büntetőintézkedések mindaddig fennmaradnak, amíg Teherán meg nem állapodik Washingtonnal a vitás kérdésekben, beleértve az iráni atomprogram ügyét is. Trump az amerikai sajtónak az éjszaka folyamán még úgy nyilatkozott, jó úton haladnak a tárgyalások Iránnak, azonban ezek szerint a kulcskérdésekben még mindig jelentős a szembenállás a felek között.

A szoros lezárása és az amerikai blokád fenntartása tovább élezi a feszültséget a két ország között, ami komoly hatást gyakorol a nemzetközi energiapiacokra.

