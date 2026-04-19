A világ egyik legerősebb országa berobbant fegyverexportőrök elitligájába: hivatalos a Mogami üzlet

Richard Marles ausztrál és Koizumi Sindzsiró japán védelmi miniszter szombaton jelentette be a megállapodást. Az eseményre a melbourne-i kikötőben horgonyzó Kumano hadihajó fedélzetén került sor, amely a Japán Tengerészeti Önvédelmi Haderő egyik Mogami-osztályú fregattja. A felek egyúttal egy átfogó "Mogami Memorandumot" is aláírtak. Ez a megállapodás a fregattok leszállításán túl a tágabb értelemben vett védelmi ipari együttműködésre is kiterjed. Marles közlése szerint
az első fregatt 2029-ben érkezik meg Ausztráliába. A 2030-as évek elejétől pedig a Mogami-osztály adja majd a nyugat-ausztráliai hadihajó-építési program gerincét.
A március 31-én aláírt szerződések értelmében az MHI a dél-japán Nagaszaki prefektúrában található hajógyárában építi meg az első három, továbbfejlesztett Mogami-osztályú fregattot. A hajók alacsony észlelhetőségű antennáit, radarjait és szonárjait, valamint aknamentesítő autonóm víz alatti járműveit az NEC, a Mitsubishi Electric és a Hitachi szállítja. Az Ausztrál Királyi Haditengerészet összesen tizenegy fregattot kíván beszerezni. Ezekből nyolcat várhatóan már az Austal nevű helyi vállalat épít meg a nyugat-ausztráliai Henderson hajógyárban.
A hivatalosan SEA3000 néven futó projekt Japán első jelentős hadiipari exportszerződése. Ez a megállapodás mindkét fél számára újdonságot jelent. Az MHI számára eddig ismeretlen terep volt a fejlett hadihajók külföldi megrendelésre történő gyártása. Ausztrália pedig mindenképpen el szeretné kerülni a korábbi nagy beszerzési programjait jellemző költségtúllépéseket és csúszásokat. Az általános rendeltetésű fregattok az ausztrál haditengerészet elöregedő felszíni flottájának megduplázását célzó tervek központi elemét képezik. A haderőnem jelenlegi tíz hajós flottája ugyanis jövőre kilencre csökken.
Az ausztrál kormány a héten egy 53 milliárd ausztrál dolláros védelmi költségvetés-növelést jelentett be a következő évtizedre vonatkozóan, amelyből 20 milliárdot a fregattprogramra fordítanak.
A múlt héten közzétett új nemzeti védelmi stratégia a Peking részéről érzékelt növekvő fenyegetésre hivatkozik. Kína ugyanis tavaly hadihajókat küldött Ausztrália körülhajózására, és éles lőgyakorlatot is tartott az ország partjainál. Az új ausztrál stratégia emellett az autonóm rendszerek, többek között a drónok beszerzésére is kiemelt hangsúlyt fektet.
Tokió számára ez a fregattüzlet ugródeszkát jelent a hadiipari export bővítéséhez. Japán még ebben a hónapban enyhíti a fegyverexportra vonatkozó szabályait. Ez a lépés lehetővé teszi majd a letális fegyverek, köztük a hadihajók kivitelét is olyan országokba, amelyekkel Tokió kétoldalú haditechnikai transzfermegállapodást kötött. A Mogami-osztály egyébként esélyesként indul az Új-Zéland hadihajóflottájának megújítására kiírt pályázaton is.
