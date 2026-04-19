Az éj leple alatt támadtak az ukránok: hatalmas lángokban áll a dróngyár, mutatjuk a felvételeket

Az ukránok célpontja az Atlant-Aero üzem volt, amely felderítő és csapásmérő drónokat fejleszt, illetve gyárt az orosz hadsereg számára. A támadás következtében tűz ütött ki a létesítményben.

Az ukrán vezérkar közlése szerint a gyárban Molnyija típusú drónokat, valamint az Orion típusú pilóta nélküli légijárművek (UAV) alkatrészeit állítják elő.

Ez utóbbi akár 250 kilogrammos teherszállításra is alkalmas, beleértve az irányított légibombákat és rakétarendszereket is.

Taganrog, russia something is burning after an attack pic.twitter.com/WzPLG9jhdU https://t.co/WzPLG9jhdU — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 19, 2026

Az orosz hatóságok három sérültről számoltak be Taganrogban. A hivatalos tájékoztatásban azonban csak annyit közöltek, hogy "kereskedelmi infrastruktúra" rongálódott meg, a dróngyár elleni találatot konkrétan nem említették. Jurij Szljuszar, Rosztov megye kormányzója mindössze annyit tudatott, hogy "egy raktárterületen tűz keletkezett".

Az ukrán erők emellett egy lőszerraktárat is eltaláltak Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alatt lévő részén, Trudove közelében,

Donyeck megyében pedig Mangus, Topoline és Mariupol térségében ért találat logisztikai raktárakat.

Szintén támadás ért több üzemanyag-tároló tartályt a zaporizzsjai Novopoltavka mellett.

Az éjszaka során ukrán drónok a Krasznodári határterületen fekvő Jejszk tengeri kikötőjét is eltalálták, erről az Asztra nevű független orosz hírportál számolt be, amely felvételeket is közölt a kikötő felett felszálló füstről. A krasznodári operatív törzs tájékoztatása szerint drónroncsok hullottak "a tengeri kikötő körzetébe", ami miatt három lakóház ablaka is betört.

