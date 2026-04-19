Az éj leple alatt támadtak az ukránok: hatalmas lángokban áll a dróngyár, mutatjuk a felvételeket

Az ukránok célpontja az Atlant-Aero üzem volt, amely felderítő és csapásmérő drónokat fejleszt, illetve gyárt az orosz hadsereg számára. A támadás következtében tűz ütött ki a létesítményben.
Az ukrán vezérkar közlése szerint a gyárban Molnyija típusú drónokat, valamint az Orion típusú pilóta nélküli légijárművek (UAV) alkatrészeit állítják elő.
Ez utóbbi akár 250 kilogrammos teherszállításra is alkalmas, beleértve az irányított légibombákat és rakétarendszereket is.
A Ukrainian missile strike targeted Atlant Aero LLC, a drone manufacturing facility in Taganrog, Rostov Oblast.Atlant Aero specializes in the full cycle of design, production, and testing of unmanned aerial vehicles (UAVs). It is a key producer of Molniya-type FPV drones and… pic.twitter.com/yxmvSJvUls https://t.co/yxmvSJvUls— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) April 19, 2026
Taganrog, russia something is burning after an attack pic.twitter.com/WzPLG9jhdU https://t.co/WzPLG9jhdU— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 19, 2026
Az orosz hatóságok három sérültről számoltak be Taganrogban. A hivatalos tájékoztatásban azonban csak annyit közöltek, hogy "kereskedelmi infrastruktúra" rongálódott meg, a dróngyár elleni találatot konkrétan nem említették. Jurij Szljuszar, Rosztov megye kormányzója mindössze annyit tudatott, hogy "egy raktárterületen tűz keletkezett".
- Az ukrán erők emellett egy lőszerraktárat is eltaláltak Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alatt lévő részén, Trudove közelében,
- Donyeck megyében pedig Mangus, Topoline és Mariupol térségében ért találat logisztikai raktárakat.
- Szintén támadás ért több üzemanyag-tároló tartályt a zaporizzsjai Novopoltavka mellett.
- Az éjszaka során ukrán drónok a Krasznodári határterületen fekvő Jejszk tengeri kikötőjét is eltalálták, erről az Asztra nevű független orosz hírportál számolt be, amely felvételeket is közölt a kikötő felett felszálló füstről. A krasznodári operatív törzs tájékoztatása szerint drónroncsok hullottak "a tengeri kikötő körzetébe", ami miatt három lakóház ablaka is betört.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
