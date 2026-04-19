Beintett Orbán Viktor szövetségesének a két uniós tagállam, amiért Moszkvába utazik

Fico szombaton közölte, hogy a két balti ország megtagadta az átrepülési engedélyt.

Az Európai Unió tagállamai nem engedik, hogy egy másik tagállam miniszterelnöke átrepüljön a területükön

- méltatlankodott a szlovák kormányfő. Hozzátette, tavaly Észtország hozott hasonló határozatot, de akkor is talált alternatív útvonalat, és elmondása szerint most is így fog tenni.

A szlovák miniszterelnök 2025-ben már járt Moszkvában a győzelem napi ünnepségen, annak dacára, hogy az uniós vezetők, köztük Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a rendezvény bojkottjára szólítottak fel.

Oroszország május 9-én nagyszabású katonai parádéval ünnepli a második világháború európai lezárását, kritikusok szerint azonban a Kreml a Szovjetunió dicsőítésére és az ukrajnai háború alátámasztására használja fel az eseményt. A legtöbb európai ország, köztük Ukrajna is, május 8-án emlékezik meg az európai győzelem napjáról.

Az Európai Unión belül mind ez idáig Robert Ficót és az országgyűlési választáson egy hete alulmaradt Orbán Viktort tartották Oroszország legszorosabb partnereinek.

Orbánt hamarosan Magyar Péter váltja Magyarország élén, ugyanakkor Fico mégsem maradhat egyedül:

Bulgáriában ma tartanak előrehozott parlamenti választást, mely legfőbb esélyese a volt elnök, Rumen Radev pártja, aki az Oroszországgal való kapcsolatok felújítását szorgalmazza, valamint elítélte a Bulgária és Ukrajna között a múlt hónapban aláírt 10 éves védelmi megállapodást.

