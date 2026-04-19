LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Elpattant a húr az Egyesült Államokban: minden hidat és erőművet megsemmisítő csapás jöhet Iránban
Globál

Elpattant a húr az Egyesült Államokban: minden hidat és erőművet megsemmisítő csapás jöhet Iránban

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon közzétett bejegyzésében azzal vádolta Iránt, hogy a Hormuzi-szorosban leadott lövésekkel megsértette a tűzszüneti megállapodást. Trump szerint az USA "nagyon korrekt és ésszerű" ajánlatot tett Teheránnak, amelyet reményei szerint elfogadnak. Az elnök azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben Irán nem fogadja el a feltételeket, az Egyesült Államok megsemmisíti az ország összes erőművét és hídját.

Irán tegnap úgy döntött, hogy lövéseket ad le a Hormuzi-szorosban – ez teljes mértékben megsérti a tűzszüneti megállapodásunkat

– hangsúlyozta a Truth Socialon közzétett posztjában Donald Trump amerikai elnök.

Elmondása szerint az USA "nagyon korrekt és ésszerű megállapodást" ajánl Iránnak, ezért az elnök reméli, hogy elfogadják azt.

mert ha nem, az Egyesült Államok ki fogja iktatni Irán összes erőművét és minden egyes hídját.

– fogalmazott Trump. "(...) ha nem fogadják el az ajánlatot, számomra megtiszteltetés lesz megtenni, amit meg kell tenni - amit az elmúlt 47 évben más elnököknek már meg kellett volna tenniük Iránnal szemben" – fejezte be a posztot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

