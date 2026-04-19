Elpattant a húr az Egyesült Államokban: minden hidat és erőművet megsemmisítő csapás jöhet Iránban

Irán tegnap úgy döntött, hogy lövéseket ad le a Hormuzi-szorosban – ez teljes mértékben megsérti a tűzszüneti megállapodásunkat
– hangsúlyozta a Truth Socialon közzétett posztjában Donald Trump amerikai elnök.
Elmondása szerint az USA "nagyon korrekt és ésszerű megállapodást" ajánl Iránnak, ezért az elnök reméli, hogy elfogadják azt.
mert ha nem, az Egyesült Államok ki fogja iktatni Irán összes erőművét és minden egyes hídját.
– fogalmazott Trump. "(...) ha nem fogadják el az ajánlatot, számomra megtiszteltetés lesz megtenni, amit meg kell tenni - amit az elmúlt 47 évben más elnököknek már meg kellett volna tenniük Iránnal szemben" – fejezte be a posztot.
