LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Engedély nélkül próbáltak átsiklani a tankerek a Hormuzi-szoroson – azonnal lecsaptak rájuk
Engedély nélkül próbáltak átsiklani a tankerek a Hormuzi-szoroson – azonnal lecsaptak rájuk

Vasárnap az iráni fegyveres erők két tankerhajót fordítottak vissza a Hormuzi-szorosban – számolt be róla a félhivatalos Taszním hírügynökség. A lépésre az Egyesült Államok Irán elleni tengeri blokádjának folytatódása miatt került sor.

Vasárnap az iráni fegyveres erők két tankerhajót visszafordítottak a Hormuzi-szorosban.

A botswanai, illetve angolai lobogó alatt közlekedő tankerek először figyelmeztetést kaptak, majd irányváltoztatásra kényszerültek. A Taszním beszámolója szerint a hajók engedély nélkül próbáltak áthaladni a stratégiai jelentőségű vízi úton.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala. Ezen a szakaszon halad át a globális kőolajszállítmányok jelentős része. A szoros feletti ellenőrzés régóta az iráni–amerikai feszültségek egyik központi kérdése.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt Irán az amerikaiakkal folytatott tárgyalásról: "néhány kérdésben már megállapodtunk"

Megindult Irán támadása, ismét ropognak a fegyverek a kulcsfontosságú szorosban

Még több Globál

Itt a váratlan terv: ez a gigantikus beruházás teljesen átrajzolhatja a világ olajellátását

Macron döntött: vadászgépeket és hadihajókat is magába foglaló, kulcsfontosságú katonai egyezményt hosszabbítanak meg

Zsinagógát próbáltak felgyújtani Londonban

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Ez is érdekelhet
Magyar Péter kormánya egy csapásra az Erasmus-ügyet is lezárhatja és a forrásokat is kiszabadíthatja
Megtörtént a tárgyalás az Európai Bizottsággal – Magyar Péter és Ursula von der Leyenék is megszólaltak
Áll a bál Magyarország szomszédjában: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
