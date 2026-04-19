Engedély nélkül próbáltak átsiklani a tankerek a Hormuzi-szoroson – azonnal lecsaptak rájuk

Vasárnap az iráni fegyveres erők két tankerhajót fordítottak vissza a Hormuzi-szorosban – számolt be róla a félhivatalos Taszním hírügynökség. A lépésre az Egyesült Államok Irán elleni tengeri blokádjának folytatódása miatt került sor.

Vasárnap az iráni fegyveres erők kéttankerhajót visszafordítottak a Hormuzi-szorosban.

A botswanai, illetve angolai lobogó alatt közlekedő tankerek először figyelmeztetést kaptak, majd irányváltoztatásra kényszerültek. A Taszním beszámolója szerint a hajók engedély nélkül próbáltak áthaladni a stratégiai jelentőségű vízi úton.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala. Ezen a szakaszon halad át a globális kőolajszállítmányok jelentős része. A szoros feletti ellenőrzés régóta az iráni–amerikai feszültségek egyik központi kérdése.

Forrás: Reuters

