LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Itt a hidegzuhany: minden felborulhat a béketárgyalás körül, a rezsim váratlant húzott
Itt a hidegzuhany: minden felborulhat a béketárgyalás körül, a rezsim váratlant húzott

Egyszerre több hírforrás is megerősítette, hogy Irán váratlanul leállította a béketárgyalási folyamatot – közölte az Iran International.

Az elmúlt órákban vegyes információk érkeztek az Egyesült Államok és Irán közötti, rendkívül akadozva haladó béketárgyalásokról. Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere az állította, hogy jól haladnak a megbeszélések, és az amerikai küldöttség hamarosan megérkezik Pakisztánba, de ennek

ellentmondani látszanak a legújabb fejlemények: Irán lemondta a tárgyalások következő körét.

A rezsim állami hírügynöksége, az IRNA arról számolt be, hogy Teherán visszautasította a részvételt a találkozón, mivel „az Egyesült Államok túlzott feltételeket támaszt”. Szerintük Washington irreális kérésekkel áll elő, folyamatosan változtatja az álláspontját, ellentmondásos nyilatkozatokat tesz.

Ilyen körülmények között nem látszik a produktív tárgyalások egyértelmű lehetősége

Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap

Komoly erősítést kap az orosz légierő: átadták az egyik legmodernebb vadászgépeket, az Szu-35Sz-eket

A világ egyik legerősebb országa berobbant fegyverexportőrök elitligájába: hivatalos a Mogami üzlet

– közölte az IRNA.

Hozzátették, hogy az amerikai tengeri blokád folytatása szintén aláásta a megállapodási lehetőségeket, mivel ezt a tűzszüneti megállapodás nyílt felrúgásának tekintik.

Olyan fenyegetés érkezett, ami térdre kényszerítheti a világgazdaságot: kilőhetnek az árak a lázadók akciója miatt

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszerszerűen feljön politikai kampán

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Beismerte Ursula von der Leyen: történelmi hiba volt, ami óriási bajba sodorta Európát
Magyar Péter kormánya egy csapásra az Erasmus-ügyet is lezárhatja és a forrásokat is kiszabadíthatja
Kész, vége: nem folynak tovább a béketárgyalások, Teherán nem enged az Egyesült Államok követeléseinek
