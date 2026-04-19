Itt a hidegzuhany: minden felborulhat a béketárgyalás körül, a rezsim váratlant húzott

Az elmúlt órákban vegyes információk érkeztek az Egyesült Államok és Irán közötti, rendkívül akadozva haladó béketárgyalásokról. Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere az állította, hogy jól haladnak a megbeszélések, és az amerikai küldöttség hamarosan megérkezik Pakisztánba, de ennek

ellentmondani látszanak a legújabb fejlemények: Irán lemondta a tárgyalások következő körét.

A rezsim állami hírügynöksége, az IRNA arról számolt be, hogy Teherán visszautasította a részvételt a találkozón, mivel „az Egyesült Államok túlzott feltételeket támaszt”. Szerintük Washington irreális kérésekkel áll elő, folyamatosan változtatja az álláspontját, ellentmondásos nyilatkozatokat tesz.

Ilyen körülmények között nem látszik a produktív tárgyalások egyértelmű lehetősége

– közölte az IRNA.

Hozzátették, hogy az amerikai tengeri blokád folytatása szintén aláásta a megállapodási lehetőségeket, mivel ezt a tűzszüneti megállapodás nyílt felrúgásának tekintik.

