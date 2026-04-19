Itt a váratlan terv: ez a gigantikus beruházás teljesen átrajzolhatja a világ olajellátását

Fatih Birol egy új, Irakot Törökországgal összekötő kőolajvezeték megépítését vetette fel;
szerinte a projekt érdemben mérsékelhetné a Hormuzi-szoros stratégiai jelentőségét a globális olajszállításban.
Birol a török Hürriyet napilapnak adott interjújában fejtette ki a részleteket. Elmondta, hogy az iraki Baszra olajmezőit a törökországi Ceyhan földközi-tengeri olajterminállal összekötő vezeték mindkét ország számára rendkívül vonzó projekt lenne. Emellett a regionális ellátásbiztonság szempontjából is kiemelt jelentőséggel bírna, különösen európai nézőpontból. Az IEA igazgatója hozzátette, hogy a finanszírozási kérdések megoldhatók, így most jött el a megfelelő idő a beruházás elindítására.
A Hormuzi-szoros jelenleg a világ kőolajszállításának egyik legfontosabb tengeri útvonala, amelyen naponta mintegy 20 millió hordó nyersolaj halad át. A tervezett Baszra-Ceyhan vezeték egy alternatív szállítási útvonalat biztosítana, ezzel
jelentősen mérsékelhetné a szoros esetleges lezárásából vagy a szállítási fennakadásokból fakadó piaci kockázatokat.
Címlapkép forrása: Shutterstock
