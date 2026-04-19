LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Itt a váratlan terv: ez a gigantikus beruházás teljesen átrajzolhatja a világ olajellátását
Globál

Itt a váratlan terv: ez a gigantikus beruházás teljesen átrajzolhatja a világ olajellátását

Portfolio
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője, Fatih Birol egy új, Irakot és Törökországot összekötő kőolajvezeték megépítését javasolta, írja a Bloomberg. A beruházás jelentősen csökkenthetné a Hormuzi-szoros stratégiai szerepét a globális olajszállításban.

Fatih Birol egy új, Irakot Törökországgal összekötő kőolajvezeték megépítését vetette fel;

szerinte a projekt érdemben mérsékelhetné a Hormuzi-szoros stratégiai jelentőségét a globális olajszállításban.

Birol a török Hürriyet napilapnak adott interjújában fejtette ki a részleteket. Elmondta, hogy az iraki Baszra olajmezőit a törökországi Ceyhan földközi-tengeri olajterminállal összekötő vezeték mindkét ország számára rendkívül vonzó projekt lenne. Emellett a regionális ellátásbiztonság szempontjából is kiemelt jelentőséggel bírna, különösen európai nézőpontból. Az IEA igazgatója hozzátette, hogy a finanszírozási kérdések megoldhatók, így most jött el a megfelelő idő a beruházás elindítására.

A Hormuzi-szoros jelenleg a világ kőolajszállításának egyik legfontosabb tengeri útvonala, amelyen naponta mintegy 20 millió hordó nyersolaj halad át. A tervezett Baszra-Ceyhan vezeték egy alternatív szállítási útvonalat biztosítana, ezzel

jelentősen mérsékelhetné a szoros esetleges lezárásából vagy a szállítási fennakadásokból fakadó piaci kockázatokat.

