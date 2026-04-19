LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kész van Amerika koncepciója: rendeznék a vitát, de a rezsim leplezett csapástól tart
Portfolio
Az Egyesült Államok és Irán között újabb tárgyalási fordulóra kerülhet sor Iszlámábádban, még a tűzszünet kedd éjjeli lejárta előtt. Az amerikai delegációt ezúttal JD Vance alelnök vezeti, ugyanakkor még sok a bizonytalanság - jelentette az Axios.

Két amerikai tisztségviselő is megerősítette az Axios hírportálnak, hogy JD Vance áll a pakisztáni fővárosba induló küldöttség élén. Donald Trump egy rövid telefonbeszélgetésben optimistának mutatkozott.

A megállapodás koncepciója kész. Szerintem nagyon jó esélyünk van a véglegesítésére

- mondta. Korábban még arról számolt be, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner különmegbízottak vasárnap indulnak Pakisztánba, Vance-ről azonban ekkor még nem tett említést.

Iráni oldalon viszont teljes a bizalmatlanság. Vasárnap délutánig Teherán nem erősítette meg, hogy delegációt küldene Iszlámábádba. Több iráni diplomata is felvetette, hogy a megállapodásról szóló nyilatkozatok valójában egy esetleges amerikai meglepetéscsapás leplezésére szolgálhatnak. Az iráni állami hírügynökség határozottan cáfolta a tárgyalások tervét. Az amerikai fél "ésszerűtlen és irreális követeléseit, folyamatos álláspont változtatásait és állandó ellentmondásait" okolva kijelentették, hogy nem látnak esélyt az eredményes egyeztetésre.

A feszültség azután éleződött ki, hogy Irán szombaton újra lezárta a Hormuzi-szorost, és több kereskedelmi hajót is megtámadott.

Mindez azt követően történt, hogy Trump nem volt hajlandó feloldani a szoros blokádját. Teherán eközben azt állította, hogy Washington új, "maximalista" feltételeket támasztott. Donald Trump emiatt egy szokatlan, szombati ülést hívott össze a Fehér Ház Helyzettermében. A források szerint végül úgy döntött, hogy először megpróbál diplomáciai úton megállapodásra jutni, mielőtt más alternatívákat mérlegelne.

A retorikai eszkaláció azonban nem maradt el. Donald Trump vasárnap a Truth Social közösségi platformon a tűzszünet "teljes megsértésének" minősítette az iráni akciót. Ezt követően nyílt fenyegetéssel folytatta: ha Irán nem fogadja el az ajánlatot, az Egyesült Államok "minden egyes erőművet és minden egyes hidat" lerombol az országban. "Vége a kedveskedésnek!" - írta. Hozzátette, hogy az "iráni gyilkológépezetnek" véget kell vetni, amit szerinte már 47 éve meg kellett volna tenni.

A kialakult helyzet éles fordulatot jelent ahhoz képest, hogy az elnök napokig arról biztosította a világot: a háború lényegében véget ért.

Jelenleg a tárgyalási kísérletek és a nyílt katonai fenyegetések párhuzamosan vannak jelen az amerikai külpolitikában.

Címlapkép forrása: Allison Robbert/For The Washington Post via Getty Images

