Komoly erősítést kap az orosz légierő: átadták az egyik legmodernebb vadászgépeket, az Szu-35Sz-eket

A szállítmányban lévő vadászgépek pontos számát nem hozták nyilvánosságra. A közzétett fotókon és videókon azonban két Szu-35Sz azonosítható. Az átadás a korábbi évek gyakorlatához képest késéssel történt. Tavaly az első szállítmány már március 29-én megérkezett, idén viszont csak most került sor rá. A beszámolók szerint

2025-ben márciustól decemberig összesen hat alkalommal adtak át repülőgépeket az orosz légierőnek.

A hazai szállítások mellett exportmegrendelések is folyamatban vannak. A Rosztek állami vállalat 2025 őszén kiszivárgott belső dokumentumai szerint Irán, Algéria és Etiópia is a megrendelők között szerepel. Utóbbi ország esetében most először kerültek nyilvánosságra a Szu-35-ösök exportjával kapcsolatos tervek. A vásárló államokat a dokumentumokban kódszámokkal jelölték: Irán a 364-es, Algéria a 012-es, míg Etiópia a 231-es azonosítót kapta. Az idei szállításokat némileg beárnyékolja egy incidens: 2026. április 11-én éjszaka tűz ütött ki a Jurij Gagarin nevét viselő komszomolszki repülőgépgyárban (KnAAZ). A Szuhoj égisze alatt működő üzemben a Szu-35Sz mellett az ötödik generációs Szu-57-es vadászgépeket is gyártják.

A Szu-35Sz típus sorozatgyártása és szállítása 2009-ben kezdődött meg. Az első szerződés 48 repülőgépre szólt, amelyeket 2015 végéig mind le is gyártottak. A második megállapodás keretében további 50 gépet adtak át 2020 novemberéig. A harmadik és negyedik szerződést 2020-ban, illetve 2021-ben írták alá. A becslések szerint ez utóbbi 24 vadászgépre vonatkozott. Az ötödik szerződést már az Ukrajna elleni teljes körű invázió megindulása után kötötték meg; a 2025–2026-os szállítások már ennek keretében zajlanak.

A gyártási ütem megítélése meglehetősen ellentmondásos. Az UAC 2025-re közel 50 százalékos termelésnövekedést ígért a 2024-es évhez képest. Az átadott gépek tényleges számáról azonban eltérő becslések keringenek: a különböző források hét és huszonegy darab közé teszik ezt az értéket.

A valós szám feltehetően valahol a kettő között lehet, mivel az egyes szállítmányok jellemzően két-három repülőgépet tartalmaznak.

