Komoly erősítést kap az orosz légierő: átadták az egyik legmodernebb vadászgépeket, az Szu-35Sz-eket

A szállítmányban lévő vadászgépek pontos számát nem hozták nyilvánosságra. A közzétett fotókon és videókon azonban két Szu-35Sz azonosítható. Az átadás a korábbi évek gyakorlatához képest késéssel történt. Tavaly az első szállítmány már március 29-én megérkezett, idén viszont csak most került sor rá. A beszámolók szerint
2025-ben márciustól decemberig összesen hat alkalommal adtak át repülőgépeket az orosz légierőnek.
A hazai szállítások mellett exportmegrendelések is folyamatban vannak. A Rosztek állami vállalat 2025 őszén kiszivárgott belső dokumentumai szerint Irán, Algéria és Etiópia is a megrendelők között szerepel. Utóbbi ország esetében most először kerültek nyilvánosságra a Szu-35-ösök exportjával kapcsolatos tervek. A vásárló államokat a dokumentumokban kódszámokkal jelölték: Irán a 364-es, Algéria a 012-es, míg Etiópia a 231-es azonosítót kapta. Az idei szállításokat némileg beárnyékolja egy incidens: 2026. április 11-én éjszaka tűz ütött ki a Jurij Gagarin nevét viselő komszomolszki repülőgépgyárban (KnAAZ). A Szuhoj égisze alatt működő üzemben a Szu-35Sz mellett az ötödik generációs Szu-57-es vadászgépeket is gyártják.
A Szu-35Sz típus sorozatgyártása és szállítása 2009-ben kezdődött meg. Az első szerződés 48 repülőgépre szólt, amelyeket 2015 végéig mind le is gyártottak. A második megállapodás keretében további 50 gépet adtak át 2020 novemberéig. A harmadik és negyedik szerződést 2020-ban, illetve 2021-ben írták alá. A becslések szerint ez utóbbi 24 vadászgépre vonatkozott. Az ötödik szerződést már az Ukrajna elleni teljes körű invázió megindulása után kötötték meg; a 2025–2026-os szállítások már ennek keretében zajlanak.
A gyártási ütem megítélése meglehetősen ellentmondásos. Az UAC 2025-re közel 50 százalékos termelésnövekedést ígért a 2024-es évhez képest. Az átadott gépek tényleges számáról azonban eltérő becslések keringenek: a különböző források hét és huszonegy darab közé teszik ezt az értéket.
A valós szám feltehetően valahol a kettő között lehet, mivel az egyes szállítmányok jellemzően két-három repülőgépet tartalmaznak.
Mi vár a magyar eszközökre a Tisza-kétharmad után?
Az Amundi szakértőinek cikke.
Össze fog ütközni két szupermasszív fekete lyuk, és ezt a Földön is érezni fogjuk
Sokáig nem fejtették meg a tudósok a rejtélyt.
Moszkvába készül a vezető európai politikus, de egy ország lezárta előtte a légterét
Nem támogatják a lépést.
Mérföldkőhöz érkezett a B-21 Raider hatodik generációs lopakodó bombázó fejlesztése: ezzel nagyot lép előre az amerikai légierő
Hamarosan tucatjával fognak érkezni.
A Tisza győzelme után azonnal szemet vetett Magyarországra: 10 ábra a bankról, amely nálunk terjeszkedne
Nem éppen egy Revolut-szerű piachódítást kell elképzelni.
Bementünk egy hegy gyomrába, hogy megnézzük, milyen belülről egy épülő vízerőmű az osztrák Alpokban
De mi lesz, ha elolvadnak a gleccserek?
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az egyik legérzékenyebb politikai téma. Mit hozhat érdemben a Tisza-kormány programja a j
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!