Levegőbe emelkedett a jövő fegyvere Amerikában: tesztelték a YFQ-44A-t

A jövő hadviselését jelentő, félautonóm sugárhajtású repülőgépet tesztelt az amerikai légierő. A technológia kulcsfontosságú lehet az Egyesült Államok CCA (Collaborative Combat Aircraft) programjában, mely egyértelműen a következő generációs légi hadviselést célozza meg. A fejlesztés lényege, hogy egyetlen központi repülőgéphez több a másik, pilóta nélküli drón kapcsolódik, ezek összekapcsolódnak, információkat osztanak meg és együtt hajtanak végre akciókat.

Az Anduril YFQ-44A ennek a koncepciónak az egyik kulcseleme lehet, az irányításában pedig az emberi személyzet csak részlegesen vesz részt.

Mark Shushnar autonóm légierő alelnöke szerint számos feladatot végrehajtottak a gyakorlat során: a repülőgép indítása, a fegyverek logisztikája, az ellenőrzési feladatok is sorra kerültek. Az operátor közben egy nagyteljesítményű laptopon követték a beérkező adatokat. A jövőben ezekből lesznek képesek tovább fejleszteni a lehetőségeket. Kiemelték, hogy a tervezésnél a könnyű karbantartást is figyelembe vették, mindössze néhány fős személyzet elegendő a szükséges munkák elvégzésére.

Azáltal, hogy az EOU operátorait beágyazzuk akvizíciós szakembereinkkel, szoros visszacsatolási hurkot hozunk létre, amely lehetővé teszi számunkra, hogy valós időben tudjuk a működési kockázatot

– jelentette ki a Timothy Helfrich ezredes, a vadászgépek és fejlett repülőgépek portfóliójának felvásárlási vezetője.

Címlapkép forrása: Public Domain