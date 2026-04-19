LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Levegőbe emelkedett a jövő fegyvere Amerikában: tesztelték a YFQ-44A-t
Globál

Levegőbe emelkedett a jövő fegyvere Amerikában: tesztelték a YFQ-44A-t

Portfolio
Az amerikai légierő sikerrel tesztelte az Anduril YFQ-44A repülőgépet a kaliforniai Edwards légibázison – írja a Defense News.
A jövő hadviselését jelentő, félautonóm sugárhajtású repülőgépet tesztelt az amerikai légierő. A technológia kulcsfontosságú lehet az Egyesült Államok CCA (Collaborative Combat Aircraft) programjában, mely egyértelműen a következő generációs légi hadviselést célozza meg. A fejlesztés lényege, hogy egyetlen központi repülőgéphez több a másik, pilóta nélküli drón kapcsolódik, ezek összekapcsolódnak, információkat osztanak meg és együtt hajtanak végre akciókat.

Az Anduril YFQ-44A ennek a koncepciónak az egyik kulcseleme lehet, az irányításában pedig az emberi személyzet csak részlegesen vesz részt.

Mark Shushnar autonóm légierő alelnöke szerint számos feladatot végrehajtottak a gyakorlat során: a repülőgép indítása, a fegyverek logisztikája, az ellenőrzési feladatok is sorra kerültek. Az operátor közben egy nagyteljesítményű laptopon követték a beérkező adatokat. A jövőben ezekből lesznek képesek tovább fejleszteni a lehetőségeket. Kiemelték, hogy a tervezésnél a könnyű karbantartást is figyelembe vették, mindössze néhány fős személyzet elegendő a szükséges munkák elvégzésére.

Azáltal, hogy az EOU operátorait beágyazzuk akvizíciós szakembereinkkel, szoros visszacsatolási hurkot hozunk létre, amely lehetővé teszi számunkra, hogy valós időben tudjuk a működési kockázatot

– jelentette ki a Timothy Helfrich ezredes, a vadászgépek és fejlett repülőgépek portfóliójának felvásárlási vezetője.

Címlapkép forrása: Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility