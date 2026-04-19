Macron döntött: vadászgépeket és hadihajókat is magába foglaló, kulcsfontosságú katonai egyezményt hosszabbítanak meg

Emmanuel Macron francia elnök jövő héten Görögországba látogat, hogy megújítsa a két ország közötti biztonsági megállapodást – jelentette be egy görög kormánytisztviselő vasárnap. A látogatás hátterében az iráni háború és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek állnak a Reuters szerint.

A régóta NATO-szövetséges Franciaország és Görögország 2021-ben írt alá biztonsági és védelmi egyezményt. A szerződés kölcsönös segítségnyújtási kötelezettséget ír elő fegyveres támadás esetén. A megállapodás keretében Athén három francia gyártmányú fregattot és mintegy huszonnégy Dassault Rafale vadászgépet vásárolt.

Macron április 24. és 25. közötti látogatása során az egyezményt újabb öt évre meghosszabbítják.

Ezt követően a szerződés automatikusan megújul majd – közölte egy névtelenséget kérő tisztviselő.

A tárgyalások napirendjén a tengeri biztonság és a Hormuzi-szoros helyzete is kiemelt szerepet kap. Ezen a stratégiai jelentőségű vízi úton vasárnap leállt a hajóforgalom, miután Irán visszavette az ellenőrzést a szoros felett. Az incidens mindössze néhány nappal az Egyesült Államokkal kötött törékeny tűzszünet lejárta előtt történt.

Görögország vezeti az Európai Unió vörös-tengeri haditengerészeti hajóvédelmi misszióját. Athén ugyanakkor határozottan ellenzi, hogy bármilyen katonai műveletbe bekapcsolódjon a Hormuzi-szoros térségében.

Forrás: Reuters

