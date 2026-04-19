LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megszólalt a
Globál

Megszólalt a "Trump-suttogó" az elnök fenyegetéséről – Amerika tényleg kiléphet a NATO-ból?

MTI
|
Portfolio
Mark Rutte, a NATO főtitkára cáfolta azokat a találgatásokat, hogy az Egyesült Államok esetleg kilépne a szövetségből - áll a Die Welt nevű német lap Welt am Sonntag című vasárnapi kiadványában közölt interjúban.

Mark Rutte leszögezte:

nem látja jelét annak, hogy az Egyesült Államok kilépne a NATO-ból,

de hangsúlyozta, hogy egy erősebb szövetségen belüli erősebb Európára van szükség.

A NATO-főtitkár azután nyilatkozott, hogy feszültséget gerjesztettek Donald Trump amerikai elnök közelmúltbeli kijelentései, miszerint az európai szövetségesek nem hajlandók támogatni az Iránnal vívott háborút, a NATO-t "papírtigrisnek" nevezte, és azt mondta, hogy fontolgatja a szövetségből való kilépést.

Mark Rutte, aki a múlt héten a Fehér Házban találkozott az amerikai elnökkel, a vasárnap megjelent interjúban úgy fogalmazott, hogy

Donald Trump egyértelműen csalódott számos NATO-szövetségesben.

Hozzátette, hogy "megérti" az amerikai elnök álláspontját, de megerősítette, hogy "az amerikai nukleáris ernyő továbbra is az európai biztonság végső garanciája" és meggyőződése szerint

ez így is marad.

Az amerikai elnökkel március 8-án folytatott megbeszélés kapcsán Mark utte kijelentette, hogy Európa nagyobb szerepet akar vállalni a NATO-ban.

Ez egy fejlődés az egészségtelen függőségből egy valódi partnerségen alapuló transzatlanti szövetség felé

- mondta Rutte.

A NATO-főtitkár megjegyezte, hogy az európaiak és a kanadaiak már érezhetően fokozzák erőfeszítéseiket. "Németország példát mutat számos szövetségesének ebben a tekintetben." Mark Rutte meggyőződésének adott hangot, hogy a transzatlanti szövetség erősebbé válik, ha ez a tendencia folytatódik. Hozzátette: "egy erősebb NATO biztonságosabb világot jelent mindannyiunk számára".

Az Irán elleni amerikai-izraeli háború kapcsán Rutte úgy vélekedett, hogy Irán Európa biztonságát is veszélyezteti.

Kínával és Észak-Koreával együtt Irán kulcsszerepet játszott Oroszország Ukrajna elleni háborújának támogatásában

- hangsúlyozta a NATO-főtitkár, aki szerint "Irán évtizedek óta a káosz exportőre, nemcsak saját régiójában, hanem világszerte is".

Mark Rutte Európa jobb védelme érdekében a védelmi ipar megerősítését szorgalmazta. Szerinte "ez kulcsfontosságú az elrettentés és a védelmünk fenntartásához. Biztos vagyok benne, hogy a NATO egésze, de minden egyes szövetségese is úgy fog cselekedni, hogy elhárítsa az akadályokat és felszabadítsa a védelmi ipar potenciálját az Atlanti-óceán mindkét partján".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

