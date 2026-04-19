Megszólalt a "Trump-suttogó" az elnök fenyegetéséről – Amerika tényleg kiléphet a NATO-ból?

Mark Rutte leszögezte:
nem látja jelét annak, hogy az Egyesült Államok kilépne a NATO-ból,
de hangsúlyozta, hogy egy erősebb szövetségen belüli erősebb Európára van szükség.
A NATO-főtitkár azután nyilatkozott, hogy feszültséget gerjesztettek Donald Trump amerikai elnök közelmúltbeli kijelentései, miszerint az európai szövetségesek nem hajlandók támogatni az Iránnal vívott háborút, a NATO-t "papírtigrisnek" nevezte, és azt mondta, hogy fontolgatja a szövetségből való kilépést.
Mark Rutte, aki a múlt héten a Fehér Házban találkozott az amerikai elnökkel, a vasárnap megjelent interjúban úgy fogalmazott, hogy
Donald Trump egyértelműen csalódott számos NATO-szövetségesben.
Hozzátette, hogy "megérti" az amerikai elnök álláspontját, de megerősítette, hogy "az amerikai nukleáris ernyő továbbra is az európai biztonság végső garanciája" és meggyőződése szerint
ez így is marad.
Az amerikai elnökkel március 8-án folytatott megbeszélés kapcsán Mark utte kijelentette, hogy Európa nagyobb szerepet akar vállalni a NATO-ban.
Ez egy fejlődés az egészségtelen függőségből egy valódi partnerségen alapuló transzatlanti szövetség felé
- mondta Rutte.
A NATO-főtitkár megjegyezte, hogy az európaiak és a kanadaiak már érezhetően fokozzák erőfeszítéseiket. "Németország példát mutat számos szövetségesének ebben a tekintetben." Mark Rutte meggyőződésének adott hangot, hogy a transzatlanti szövetség erősebbé válik, ha ez a tendencia folytatódik. Hozzátette: "egy erősebb NATO biztonságosabb világot jelent mindannyiunk számára".
Az Irán elleni amerikai-izraeli háború kapcsán Rutte úgy vélekedett, hogy Irán Európa biztonságát is veszélyezteti.
Kínával és Észak-Koreával együtt Irán kulcsszerepet játszott Oroszország Ukrajna elleni háborújának támogatásában
- hangsúlyozta a NATO-főtitkár, aki szerint "Irán évtizedek óta a káosz exportőre, nemcsak saját régiójában, hanem világszerte is".
Mark Rutte Európa jobb védelme érdekében a védelmi ipar megerősítését szorgalmazta. Szerinte "ez kulcsfontosságú az elrettentés és a védelmünk fenntartásához. Biztos vagyok benne, hogy a NATO egésze, de minden egyes szövetségese is úgy fog cselekedni, hogy elhárítsa az akadályokat és felszabadítsa a védelmi ipar potenciálját az Atlanti-óceán mindkét partján".
Újabb Titanic-ereklyét árvereznek el, több százmillió forintért kelhet el a kincs
Egy aranyóra kerül kalapács alá.
Mutatjuk a jeleket: gigantikus cunami fenyegeti Donald Trump hatalmát – Megállítható még a sorscsapás?
Még nincs teljesen lefutva a verseny.
Friss elemzés: teljes átverésre építenek Oroszország rettegett fegyverei - Kiderült, mennyi igaz az eredeti orosz állításokból
Négy év alatt összegyűjtött adatokból dolgoztak.
Történelmi rekord született az ötöslottón
6,78 milliárd talált gazdára.
Terrortámadás és túszdráma Kijevben: máris kiderült a moszkvai szál
Elszabadult a pokol az ukrán fővárosban.
Lekoppinthatja Ukrajna Oroszország rettegett Kinzsal rakétáját - Ez lehet az orosz légvédelem rémálma
Híres ukrán cég lehet a gyártó.
Itt a 2026-os választások végeredménye: az utolsó pillanatokban is születtek meglepetések
Tisza 141, Fidesz–KDNP 52, Mi Hazánk 6.
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az egyik legérzékenyebb politikai téma. Mit hozhat érdemben a Tisza-kormány programja a j
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.