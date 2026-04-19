Megszólalt Irán az amerikaiakkal folytatott tárgyalásról: "néhány kérdésben már megállapodtunk"

A Tasznim iráni hírügynökségnek nyilatkozva a politikus úgy fogalmazott, hogy
néhány kérdésben már megállapodtunk, de más kérdésekben messze vagyunk még a végleges megegyezéstől.
Mohammed Bákir Kalibaf szerint Irán álláspontja az, hogy a végleges megállapodásnak mindkét fél kölcsönös kötelezettségvállalásán kell alapulnia.
Az úgy nem megy, hogy mi teljesítjük a kötelezettségeinket, a másik fél pedig cserébe semmit sem tesz.
Ehhez hozzátette, hogy Iránnak továbbra is vitái vannak az Egyesült Államokkal Teherán atomprogramja és a Hormuzi-szoros kapcsán, de kijelentette, hogy országa elkötelezett a tartós béke megteremtése mellett.
Az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások első fordulóját Pakisztánban tartották a múlt hétvégén, és a két fél között közvetítők most egy újabb találkozót próbálnak tető alá hozni.
Az iráni parlament elnöke röviddel azelőtt nyilatkozott, hogy kedden este lejár a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett kéthetes tűzszünet.
Közben a Reuters tudósítása szerint Maszúd Pezeskján iráni elnök élesen bírálta Donald Trumpot, amiért az amerikai elnök meg akarja fosztani Iránt a nukleáris jogaitól.
Trump azt mondja, Irán nem élhet nukleáris jogaival, de azt nem árulja el, hogy milyen bűnért. Ki ő ahhoz, hogy egy nemzetet megfosszon a jogaitól?
- idézte az iráni diákhírügynökség (ISNA) a politikust vasárnap.
