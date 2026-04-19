LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megszólalt Irán az amerikaiakkal folytatott tárgyalásról:
Megszólalt Irán az amerikaiakkal folytatott tárgyalásról: "néhány kérdésben már megállapodtunk"

MTI
Portfolio
Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke vasárnap azt mondta, hogy továbbra is jelentős nézeteltérések vannak Irán és az Egyesült Államok között annak ellenére, hogy sikerült előrehaladást elérni a béketárgyalásokon.

A Tasznim iráni hírügynökségnek nyilatkozva a politikus úgy fogalmazott, hogy

néhány kérdésben már megállapodtunk, de más kérdésekben messze vagyunk még a végleges megegyezéstől.

Mohammed Bákir Kalibaf szerint Irán álláspontja az, hogy a végleges megállapodásnak mindkét fél kölcsönös kötelezettségvállalásán kell alapulnia.

Az úgy nem megy, hogy mi teljesítjük a kötelezettségeinket, a másik fél pedig cserébe semmit sem tesz.

Ehhez hozzátette, hogy Iránnak továbbra is vitái vannak az Egyesült Államokkal Teherán atomprogramja és a Hormuzi-szoros kapcsán, de kijelentette, hogy országa elkötelezett a tartós béke megteremtése mellett.

Az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások első fordulóját Pakisztánban tartották a múlt hétvégén, és a két fél között közvetítők most egy újabb találkozót próbálnak tető alá hozni.

Az iráni parlament elnöke röviddel azelőtt nyilatkozott, hogy kedden este lejár a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett kéthetes tűzszünet.

Közben a Reuters tudósítása szerint Maszúd Pezeskján iráni elnök élesen bírálta Donald Trumpot, amiért az amerikai elnök meg akarja fosztani Iránt a nukleáris jogaitól.

Trump azt mondja, Irán nem élhet nukleáris jogaival, de azt nem árulja el, hogy milyen bűnért. Ki ő ahhoz, hogy egy nemzetet megfosszon a jogaitól?

- idézte az iráni diákhírügynökség (ISNA) a politikust vasárnap.

