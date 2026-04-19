LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Mérföldkőhöz érkezett a B-21 Raider hatodik generációs lopakodó bombázó fejlesztése: ezzel nagyot lép előre az amerikai légierő
Mérföldkőhöz érkezett a B-21 Raider hatodik generációs lopakodó bombázó fejlesztése: ezzel nagyot lép előre az amerikai légierő

Portfolio
A Northrop Grumman egy KC-135-ös légi utántöltő repülőgéppel végzett tesztek során demonstrálta a B-21 Raider lopakodó stratégiai bombázó légi utántöltési képességét - közölte a Defence Express.

A fejlesztő vállalat a tesztelés újabb mérföldkövéhez érkezett, miután

sikeresen demonstrálta a B-21 Raider légi utántöltési képességét.

Ez a funkció kulcsfontosságú a stratégiai bombázó számára. Lehetővé teszi ugyanis a hosszabb ideig tartó katonai műveletek végrehajtását, így a gép elméletileg a világ bármely pontját képes elérni. A próbákhoz figyelemre méltó módon a légierő régi igáslovaként szolgáló KC-135-ös tankergépet használták az újabb KC-46A Pegasus helyett. Ez a döntés valószínűleg az utóbbi típus alacsonyabb darabszámával és jól ismert technikai problémáival magyarázható.

A Northrop Grumman kiemelte, hogy a B-21 Raider üzemanyag-fogyasztása jelentősen alacsonyabb a negyedik és ötödik generációs harci repülőgépekénél. Ez a tényező a tankergépek műveleti kockázatát is csökkenti, mivel nem kell olyan gyakran és hosszú ideig a bombázó közelében tartózkodniuk.

A típus egyik legfontosabb alkalmazási koncepciója, hogy bevetéséhez nincs szükség a konfliktuszóna közelében lévő bázisokra. A bombázó akár az Egyesült Államok területéről is felszállhat, és légi utántöltők támogatásával érheti el a célterületet, majd térhet vissza a támaszpontra.

Az első gépeket a tervek szerint 2027-ben adják át az Ellsworth légitámaszpontnak.

A B-21 Raider a B-1 Lancer és a B-2 Spirit típusok leváltására készül. Elődeinél lényegesen nagyobb darabszámban tervezik gyártani: jelenleg legalább száz gépre szól a megrendelés, bár katonai szakértők ennél jóval többet tartanak szükségesnek. Ezzel párhuzamosan a veterán B-52 Stratofortress bombázók is szolgálatban maradnak a 2050-es évekig. Ezeket a gépeket B-52J szintre modernizálják, de kérdéses, hogy a flotta mérete elegendő lesz-e a korszerűsítési program és a folyamatos hadrafoghatóság egyidejű fenntartásához.

Women's Money & Mindset Day 2026

