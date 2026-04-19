Moszkvába készül a vezető európai politikus, de egy ország lezárta előtte a légterét

A szlovák kormányfő közismerten jó kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, éppen ezért a szimbolikus győzelem napi parádéra is el szeretne látogatni. A lépés nem aratott osztatlan sikert egyes európai országok körében, így például Észtország is kritikával illette a döntést. Tallinn épp ezért úgy határozott, hogy lezárja a légterét Fico repülőgépe előtt, nem engedi, hogy az ország területen felett utazzon át a szlovák miniszterelnök az orosz fővárosba. A külügyminisztérium közleménye megjegyzi, hogy az álláspontjuk nem változott az egy évvel korábbihoz képest, akkor szintén a látványos parádéra érkezett a pozsonyi vezető, akkor szintén hasonló korlátozásokat rendeltek el a balti országban.

Fico ismét nem kap engedélyt az észt légtér használatára egy Moszkvába tartó járathoz, amelyen részt venne a május 9-i parádén, amelynek célja az agresszor dicsőítése. Ezt tavaly tagadtuk, és most is ugyanez az elv érvényesül

– jelentette ki Margus Tsahkna külügyminiszter.

Azzal indokolta a húzást, hogy egyetlen félnek sem teszik lehetővé, hogy az ország légterét felhasználva az oroszokkal erősítsék a politikai kapcsolatokat.

