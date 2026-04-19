Mutatjuk a jeleket: gigantikus cunami fenyegeti Donald Trump hatalmát – Megállítható még a sorscsapás?

Ami miatt reménykedhetnek
A demokraták számos érvet felhozhatnak arra, hogy miért bírnak jó esélyekkel a Kongresszus visszahódítására. Eleve nem indulnak reménytelen helyzetből, főleg az alsó kamarában: a képviselőházban jelenleg szűk, mindössze ötfős többséggel próbálnak lavírozni a republikánusok (218-213), míg a felsőházban 53-47 a republikánus és demokrata szenátorok aránya.
(A szenátusért folytatott küzdelem erőviszonyait ebben a cikkünkben fejtegettük bővebben, míg annak a jelentőségéről, hogy Trump azt szeretné, hogy egyszerű többséggel is lehessen a szenátusban törvényt elfogadni, itt írtunk.)
Ahogy az kétévente megtörténik, úgy 2026. november 3-án is újra fogják választani a képviselőház összes, 435 tagját – minden második voksolás elnökválasztási évre esik –, míg a hatéves felhatalmazást kapó szenátorok elcsúsztatva kerülnek sorra, a száz felsőházi mandátum közül egyharmad-egyharmad sorsa dől el kettő esztendőnként. Az alsóházi helyeket lakosságarányosan osztják szét az 50 amerikai állam között, míg a felsőházban minden államnak ugyanannyi, két-két szenátora van.
De nézzük is, miért bizakodhatnak a demokraták.
- A négyévente tartott elnökválasztások közé ékelt – ezért félidős – kongresszusi választásokon hagyományosan az a párt szerepel jobban, amely éppen nem adja az elnököt. Ezt azzal szokás magyarázni a kétosztatú pártrendszerekben, hogy a választók rendszerint "megbüntetik", korlátozni kívánják a hatalmon lévő oldalt. Ráadásul ellenzékből általában könnyebb mozgósítani a szavazókat a status quo és az inkumbens elnök politikája ellen, mint mellette. Ha a félidős választások 1994 óta született országos szavazatarányaira pillantunk, jól kivehető, hogy
mindig az elnök pártjával ellenkező oldalra ikszeltek többen az alsóházi versenyben(a félidős választásokon a képviselőházi szavazás összesített eredményét szokás összehasonlítási alapul venni, mivel szenátusi voksolást nem egyszerre tartanak az összes államban). Ez alól csak a 2002-es voksolás volt kivétel, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások árnyékában ugyanis megugrott a hivatalban lévő George W. Bush és a republikánusok népszerűsége.
- Amióta Donald Trump színre lépett a republikánusoknál, más jelenség is megfigyelhető a részvétel terén. A republikánus bázis az alacsonyabb jövedelmű és társadalmi státuszú, diploma nélküli amerikaiak irányába bővült, akik a félidős voksolásokon ugyanakkor kisebb eséllyel vesznek részt.
Ez újabb hátrány a republikánusok számára, de előny a magasabb végzettségű, nagyobb valószínűséggel urnákhoz járuló bázist verbuváló demokraták számára.Ehhez kapcsolódik az is, hogy ha Trump nem szerepel a szavazólapon, nincs, aki húzza magával a republikánus jelölteket – márpedig idén novemberben Trump neve nem lesz feltüntetve egy cédulán sem, így nem csoda, hogy a republikánusok rendhagyó módon egy elnökjelölt-állító gyűléshez hasonló konvenciót szerveznek az idei kampányhajrában. Kérdés persze, hogy egy népszerűtlen elnök középpontba állítása összességében segít vagy épphogy ront-e a republikánus jelöltek esélyein. Bár érvelhetünk azzal, hogy a mobilizálandó magszavazók rendületlenül kitartanak Trump mellett, kizárólag a republikánus bázis feltüzelésével nem lehet választást nyerni, és a pártfüggetlenek oroszlánrésze régóta elfordult az elnöktől. Legutóbbi cikkünkből pedig az is kiderül, hogy már a MAGA-bázis egységén is látszódnak repedések, ami természetesen újabb nagyszerű hír, ha demokrata szempontból nézzük.
- A hivatalban lévő elnök, kiváltképp annak gazdaságpolitikájának elsöprő elutasítottsága önmagában fegyvertény a demokraták számára. A Silver Bulletin összesítése alapján továbbra is 40% alatt mozog a Trump teljesítményéről kedvezően vélekedők hányada, míg 56% nincs róla pozitív véleménnyel. Ebből fakadóan a volt ingatlanmogul nettó megítélése nem túl fényes, -16,6 százalékpont.
csak a brutális jelzővel illethetjük, hogy az amerikaiak mintegy kétharmada nem ért egyet azzal, ahogy a Fehér Ház a megélhetési kérdéseket kezeli,ami nettó -34,4 pontos szakpolitikai elutasítottságnak felel meg Nate Silver adatelemző átlagában. Republikánus jelölt legyen a talpán, aki ilyen számok mellett kiharcolja az újraválasztást egy billegő körzetben. Az iráni háború ugyancsak széles körű népszerűtlenségnek "örvend" az Egyesült Államokban, a Pew Research Center márciusi adatai alapján tízből hat amerikai nem nézi jó szemmel, ahogy Trump kezeli a konfliktust.
- A demokraták azért is dörzsölhetik a tenyerüket, mert az utóbbi másfél évben több időközi kongresszusi vagy állami választáson teljesítették felül a legutóbbi eredményeiket. Tavaly decemberben például mindössze 9 pontos előnnyel győzött a republikánus jelölt Tennessee egyik körzetében, ahol 2024-ben még 22 százalékpontot vertek a demokratákra. Ez 13 pontos elmozdulással ér fel.
Mi több, Trump megválasztása óta 30 állami törvényhozói helyet fordítottak át a demokraták, miközben a republikánusok egyet sem.Márciusban az egyik ilyen időközi győzelmet épp abban a floridai körzetben aratták Palm Beachen, ahol a republikánus zászlóvivő Mar-a-Lagó-i birtoka található. Két évvel ezelőtt a demokrata induló még 22 ponttal maradt alul ugyanitt, így sikerült a bravúr.
- A demokrata jelölteknek az adománygyűjtéssel sem gyűlik meg a bajuk. A Roll Call kiemelte, hogy számos szenátorjelöltjük – köztük a texasi James Talarico és a Georgiában újraválasztásért kampányoló Jon Ossoff – több millió dollárral felülmúlta a republikánus ellenfelek által beszedett összeget. Ráadásul a csatatérként számontartott képviselőházi körzetek közül a demokrata kihívók 13-ban lepipálták a republikánus inkumbenst adománygyűjtésben, míg fordított erőviszonyokra csupán három választókerületben akad példa.
- Mindezek fényében talán nem meglepő, hogy ha a kongresszusi preferenciákat firtató közvélemény-kutatásokra vetünk egy pillantást,
a demokraták jelenleg 5,6 százalékponttal vezetnek a Silver Bulletin és a RealClearPolling aggregátorában is,míg a FiftyPlusOne-nál öt pont az előnyük. Bár ez egyértelmű fölénynek mondható, történelmi összehasonlításban mégsem nevezhető egetrengetőnek. Térjünk is át arra, hogy mi az, ami miatt sokkal inkább aggódhatnak, mint ujjonghatnak a demokraták.
Most jön a nagy "de"
Az ezredforduló óta kettő félidős választás vert hatalmas "kék hullámot" a republikánus elnökkel szemben. 2006-ban, az ifjabbik Bush idején a Katrina hurrikán kezelése és az iraki háború miatt taroltak a demokraták, míg 2018-ban az első ciklusát töltő Trumppal szembeni elégedetlenség szült demokrata diadalt.
Az elharapódzó gerrymandering, azaz választókerület-manipuláció következtében egyébként jóval nehezebbé vált akkora többségeket elérni, mint pár évtizede, hiszen pár tucatnyira csökkent azon billegő körzetek száma, amelyek egyáltalán elérhető távolságban vannak egyik vagy másik párt számára. A vörös vagy kék hullámot hozó választások mindenesetre maradtak, csak kevesebb az olyan körzet, amit elérhet egy hullám.
20 évvel ezelőtt nyolc, míg 2018-ban 8,6 pontot vertek a demokraták a republikánusokra a kongresszusi választáson, így elmondható, hogy a most mért 5-6 pontos vezetés ettől eléggé elmarad.
Főleg, ha azt vesszük figyelembe, hogy az adott választási évek ugyanezen pontján mindkét esetben sokkal nagyobb fölényt mértek a Demokrata Pártnak, mint most.
2006 áprilisa közepén 10,7 ponttal, míg 2018-ban 7,2 százalékponttal vezették a felméréseket, ahogy az az alábbi ábrán is kivehető. Egyszóval korántsem érdemes elbízni magukat Trump ellenfeleinek, ugyanis egyelőre nem állnak olyan jól, ahogy azt 2018-ban vagy 2006-ban tették. Ahhoz tehát, hogy ne csak a képviselőházat, hanem a szenátust is megfordítsák, az 5 pontos fölény szinte biztos nem lesz elég.
De minek köszönhető mindez?
- A demokraták elsősorban a saját népszerűtlenségüket okolhatják, ami rekordalacsony szinten vesztegel a 2024-es vereség óta.
a CNN legutóbbi felmérése alapján csupán az amerikaiak 28%-a vélekedik kedvezően a pártról, ami elmarad még a republikánusok 32%-os mutatójától is.Ha a pártok megítélését nézzük a félidős választási években, szemet üt, hogy 2006-ban egy utcahosszal népszerűbbek voltak a demokraták, és ennek megfelelően taroltak hatalmasat. Az amerikai közvélemény amúgy a demokraták kongresszusi elöljáróit sem szíveli: az alsóházi vezető, Hakeem Jeffries nettó megítélése -20 ponton, míg szenátusi kollégája, Chuck Schumer nettó mutatója -34 százalékponton áll a CNN szerint. Sokatmondó, hogy zárt ajtók mögött Schumer – Nancy Pelosi volt házelnök taktikáját bevetve – állítólag azt sem bánja, ha a jelöltjeik úgy kampányolnak, hogy őt csúnyán ostorozzák, a lényeg, hogy győzzenek.
- Ide vág, hogy a Reuters legutóbbi kutatása azt találta, Trump bezuhanó népszerűségéből nem következett automatikusan, hogy nőtt a demokraták támogatottsága. A regisztrált választók mintegy 38%-a töretlenül úgy vélte, hogy a republikánusok jobban képesek gondoskodni az amerikai gazdaságról, és csak 34% választotta a demokratákat ebben a kérdésben.
A republikánusok a bevándorlás és a bűnözés kapcsán is nagyobb közbizalmat élveztek, míg a demokraták az egészségügy és a nők jogai terén voltak előnyben.
Egyszóval hiába a kiábrándulás Trumpból, a demokraták egyelőre nem hitették el az amerikaiakkal, hogy a republikánusoknál jobban kezelnék a gazdaságot vagy a bevándorlást.
Összegzésképp kijelenthetjük tehát, hogy bár a választási küzdelem még bőven nincs lefutva, a demokraták összességében előnyből indulhatnak. Saját népszerűtlenségük kapcsán pedig találhatnak azért fogódzkodót is, hiszen a párt egésze, illetve annak vezetősége elsősorban azért ennyire elutasított, mert
a saját szavazóik elégedetlenek, amiért nem lépnek fel elég hatékonyan trumppal szemben. De ennek ellenére valószínűleg melléjük fogják húzni az ikszet, ha minden kötél szakad.
Ezt alátámasztják a CNN adatai: a republikánus voksolók 76%-a látja kedvező fényben saját oldalát, míg ugyanez a demokraták csupán 63%-áról mondható el. Ennek dacára a demokratákhoz húzó megkérdezettek 96%-a támogatni tervezi a pártja jelöltjét, miközben ez az arány a republikánusoknál alacsonyabb, 91%.
Mi több, a demokrata szimpatizánsok lelkesedésben is jócskán lekörözik a másik felet.
A demokraták kétharmada "rendkívül motivált" a szavazásra, ez csak a republikánusok felére igaz a CNN felmérése alapján.
És ha visszapillantunk az előző ábrára, megfigyelhetjük, hogy a demokraták 2018-ban sem bizonyultak népszerűbbnek a republikánusoknál, mégis megérkezett az a bizonyos kék hullám, méghozzá úgy, hogy a pozitív gazdasági kilátások akkoriban jobban kedveztek a hatalmon lévő republikánusoknak, mint most. A felmérések 2018. áprilisi átlagát végül közel másfél ponttal teljesítették felül a demokraták nyolc évvel ezelőtt. Ugyanez a változás, ha gyorsan utánaszámolunk, 7 pont körüli vezetést jelezne előre idénre.
Hogy tényleg így történik-e, pár hónap múlva kiderül, ahogy az is, hogy elmossa-e egy demokrata többségű Kongresszus Donald Trump elnökségének hátralévő részét. Ahogy azt korábbi cikkünkben részleteztük: a tét nem kicsi. A demokraták már a képviselőház meghódításával is borsot törhetnek majd Trump orra alá különböző szakpolitikai, korrupciós és etikai vizsgálatokkal, fenyegethetnek kormányzati leállással, és keresztbe húzhatják a Fehér Ház költségvetési és törvényhozási ambícióit, állandóan kompromisszumot kikényszerítve. (Bár Trump republikánus kongresszusi többség mellett is előszeretettel támaszkodott a rendeleti kormányzásra.)
A szenátus elveszítése viszont kétpályás letámadással és jóval húsbavágóbb következményekkel érne fel az elnökre nézve.
Trump katonai ambíciói könnyedén ellehetetlenülnének, megnehezedne a bírói és kormányzati kinevezések jóváhagyása – beleértve azt is, ha 2027 után üresedés keletkezne a legfelsőbb bíróságon –, a mindkét kamarát kontrolláló demokraták pedig olyan költségvetési tételeket vagy reformtervezeteket tűzhetnek a zászlajukra, amelyek akár széles társadalmi támogatottságnak örvendő kérdésekben szoríthatják sarokba az elnököt és pártját. Mindez pedig aláásná a republikánusok választási esélyeit 2028-ban is.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo
