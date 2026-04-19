Nem csak az olaj van veszélyben: egy teljesen váratlan iparágat is megbéníthat a háborús tengeri blokád

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke április 15-én bejelentette, hogy tartósan megnyitja a Hormuzi-szorost, és bár a hírek szerint újra megindulhatott a forgalom,
a világkereskedelem számára hajózási útvonalként kulcsfontosságú szoros helyzete egyelőre továbbra is bizonytalan.
Az iráni háború és blokád következtében előállt helyzet nem csak az olajtermékek és a földgáz (LNG, LPG) nemzetközi kereskedelmében idézett elő zavarokat - és ezáltal ársokkot a piacokon -, hanem számos más ipari termék tengeri szállításában is. Ide tartozik a műtrágya, az alumínium vagy a kén, amelyek globális kereskedelmének jelentős része a Hormuzi-szoroson keresztül bonyolódik, de hasonló okokból a háború a zöldenergia-ellátási láncokban is fennakadásokat okoz.
A tiszta technológiák gyártásához szükséges ásványok és feldolgozott anyagok nagy mennyiségei ugyanis szintén a szűk tengeri szoroson haladnak át.
Ilyenek az akkumulátorokban is használt, nagyrészt Kongóban és Dél-Amerikában bányászott kobalt és lítium, valamint a villanymotorok és szélturbinák gyártásához nélkülözhetetlen ritkaföldfémek, amelyek zömükben szintén kínai üzemekben kerülnek feldolgozásra.
Kína a kritikus ásványok finomításának nagyjából 70%-át, a ritkaföldfém-feldolgozási kapacitásnak pedig közel 90%-át kontrollálja világszinten, vagyis az Afrikában és Délkelet-Ázsiában bányászott anyagokat is kínai létesítményekbe kell szállítani, mielőtt a világ más részein felhasználhatók lennének.
A szóban forgó tengeri útvonal jelenlegi blokádja emellett
az európai szélerőmű-telepítésekhez elengedhetetlen egyéb komponensek szállításaiban is problémákat okoz,
ami akár egy sor nagyszabású tengeri szélerőmű-telepítési projekt csúszását is eredményezheti az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban.
Számos turbina-alkatrészt ugyanis már a Perzsa-öbölben gyártanak, az iparágban pedig attól tartanak, hogy az Egyesült Arab Emírségek beszállítóitól rendelt alkatrészek hosszabb időre elérhetetlenné válhatnak. Az érintett projektek közé tartozik az Egyesült Királyság vizeire tervezett két óriási tengeri szélfarm, valamint több németországi és hollandiai offshore szélerőmű beruházás.
A brit vizeken megvalósítandó fejlesztések egy hónappal az iráni háború kezdete előtti kormányzati megújulóenergia-aukción nyerték el a húszéves támogatást. A Guardian cikke szerint a fejlesztés mögött álló RWE német energiaóriás egy dubaji székhelyű vállalattal kötött beszállítói szerződése értelmében számos különféle szélerőmű-alkatrészt, több mint 180 komponenst egy Egyesült Arab Emírségekbeli gyártóüzem biztosítja a szélfarm megvalósításához. Ezek közé kulcsfontosságú alkatrészek is tartoznak, például a szélerőművek alapjainál és a tengeri alállomások építésénél használt acélszerkezetek.
Az RWE szóvivője a lapnak azt nyilatkozta, hogy a közel-keleti konfliktus hatására szorosabbra vonták együttműködésüket az ellátási láncban részt vevő partnereikkel, figyelemmel kísérik a helyzetet, és kárenyhítési terveket dolgoznak ki, ha a helyzet hosszabb ideig fennáll.
Az évtized végéig megépítendő szélerőművek várhatóan körülbelül 4 millió brit otthon éves fogyasztásának megfelelő mennyiségű villamos energiát termelnek majd évente, és fontos szerepük lesz abban, hogy Nagy-Britannia - céljának megfelelően - 2030-ig megnégyszerezze tengeri szélerőmű-kapacitását.
A Perzsa-öböl menti szélerőmű-komponens gyártó üzemek egyelőre nem játszanak jelentős szerepet a globális megújulóenergia-ellátási láncban,
de várakozások szerint a térség a következő 25 évben a nemzetközi zöldenergia-ellátási láncok egyik központjává válik.
Ugyanakkor a régió már az európai villamosenergia-hálózat kapcsolódó fejlesztéseibe is szállít be termékeket. Például a német Északi-tengeren épülő szélerőmű-parkokat Németország szárazföldjével összekötő nagyfeszültségű átviteli vezetékek tartóoszlopaihoz az egyesült arab emírségekbeli gyártóüzemből is érkeznek szerkezeti acél alkatrészek.
Sok más ágazathoz hasonlóan a Hormuzi-szoros blokádjának tiszta technológia ellátási láncokra gyakorolt hatása nagyrészt attól függ, hogy az útvonal meddig marad zárva. Az ellátási láncokat veszélyeztető kockázatok várhatóan újra felerősítik azokat a hangokat, melyek azt sürgetik, hogy
az iparág fokozza a megújulóenergia-célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú alkatrészek helyi gyártását, illetve ezeket részesítse előnyben.
A RenewableUK iparági szervezet például erőteljesen lobbizik azért a kormánynál, hogy az támogassa a szélerőmű ellátási lánc, illetve feldolgozóipar bővülését az Egyesült Királyságban olyan eszközökkel, mint az alkatrészek hazai gyártását ösztönző tiszta ipar bónusz.
Címlapkép forrása: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images
A Tisza győzelme után azonnal szemet vetett Magyarországra: 10 ábra a bankról, amely nálunk terjeszkedne
Nem éppen egy Revolut-szerű piachódítást kell elképzelni.
Bementünk egy hegy gyomrába, hogy megnézzük, milyen belülről egy épülő vízerőmű az osztrák Alpokban
De mi lesz, ha elolvadnak a gleccserek?
Barátság kőolajvezeték: már hétfőn helyreállhat az olajszállítás!
De van egy feltétel.
Teljes útzárat jelentettek be az M1-es autópályán
Szalagkorlátnak csapódott egy motoros.
Megjött a jelzés: órákon belül vége a jó időnek, dörgés és erős szél kíséri a betörő hidegfrontot
Erre kell számítani a következő órákban.
Barry Eichengreen: Trump miatt nagy veszélybe kerülhet a dollár?
Hasonló pályát járhat be a zöldhasú, mint az ókori Róma dénárja?
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az egyik legérzékenyebb politikai téma. Mit hozhat érdemben a Tisza-kormány programja a j
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.