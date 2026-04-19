Nem csak az olaj van veszélyben: egy teljesen váratlan iparágat is megbéníthat a háborús tengeri blokád

Az iráni háború, illetve a Hormuzi-szoros blokádja miatt kialakult olaj- és gázpiaci sokk rávilágított a megújuló energiaforrások áremelkedést és ellátási kockázatot (is) mérséklő hatásaira, és új lendületet adott a zöldátállásnak, egyúttal azonban a tiszta technológiák ellátási láncaiban is zavarokat okoz. Az ezek gyártásához szükséges ásványok és feldolgozott anyagok nagy mennyiségei szintén a szűk tengeri szoroson haladnak át, de a helyzet az európai szélerőmű-telepítésekhez elengedhetetlen komponensek szállításaiban is problémákat okoz. A kockázatok várhatóan újra felerősítik azokat a hangokat, melyek azt sürgetik, hogy az iparág fokozza a megújulóenergia-célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú alkatrészek helyi gyártását, illetve ezeket részesítse előnyben.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke április 15-én bejelentette, hogy tartósan megnyitja a Hormuzi-szorost, és bár a hírek szerint újra megindulhatott a forgalom,

a világkereskedelem számára hajózási útvonalként kulcsfontosságú szoros helyzete egyelőre továbbra is bizonytalan.

Az iráni háború és blokád következtében előállt helyzet nem csak az olajtermékek és a földgáz (LNG, LPG) nemzetközi kereskedelmében idézett elő zavarokat - és ezáltal ársokkot a piacokon -, hanem számos más ipari termék tengeri szállításában is. Ide tartozik a műtrágya, az alumínium vagy a kén, amelyek globális kereskedelmének jelentős része a Hormuzi-szoroson keresztül bonyolódik, de hasonló okokból a háború a zöldenergia-ellátási láncokban is fennakadásokat okoz.

A tiszta technológiák gyártásához szükséges ásványok és feldolgozott anyagok nagy mennyiségei ugyanis szintén a szűk tengeri szoroson haladnak át.

Ilyenek az akkumulátorokban is használt, nagyrészt Kongóban és Dél-Amerikában bányászott kobalt és lítium, valamint a villanymotorok és szélturbinák gyártásához nélkülözhetetlen ritkaföldfémek, amelyek zömükben szintén kínai üzemekben kerülnek feldolgozásra.

Kína a kritikus ásványok finomításának nagyjából 70%-át, a ritkaföldfém-feldolgozási kapacitásnak pedig közel 90%-át kontrollálja világszinten, vagyis az Afrikában és Délkelet-Ázsiában bányászott anyagokat is kínai létesítményekbe kell szállítani, mielőtt a világ más részein felhasználhatók lennének.

A szóban forgó tengeri útvonal jelenlegi blokádja emellett

az európai szélerőmű-telepítésekhez elengedhetetlen egyéb komponensek szállításaiban is problémákat okoz,



ami akár egy sor nagyszabású tengeri szélerőmű-telepítési projekt csúszását is eredményezheti az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban.

Számos turbina-alkatrészt ugyanis már a Perzsa-öbölben gyártanak, az iparágban pedig attól tartanak, hogy az Egyesült Arab Emírségek beszállítóitól rendelt alkatrészek hosszabb időre elérhetetlenné válhatnak. Az érintett projektek közé tartozik az Egyesült Királyság vizeire tervezett két óriási tengeri szélfarm, valamint több németországi és hollandiai offshore szélerőmű beruházás.

A brit vizeken megvalósítandó fejlesztések egy hónappal az iráni háború kezdete előtti kormányzati megújulóenergia-aukción nyerték el a húszéves támogatást. A Guardian cikke szerint a fejlesztés mögött álló RWE német energiaóriás egy dubaji székhelyű vállalattal kötött beszállítói szerződése értelmében számos különféle szélerőmű-alkatrészt, több mint 180 komponenst egy Egyesült Arab Emírségekbeli gyártóüzem biztosítja a szélfarm megvalósításához. Ezek közé kulcsfontosságú alkatrészek is tartoznak, például a szélerőművek alapjainál és a tengeri alállomások építésénél használt acélszerkezetek.

Az RWE szóvivője a lapnak azt nyilatkozta, hogy a közel-keleti konfliktus hatására szorosabbra vonták együttműködésüket az ellátási láncban részt vevő partnereikkel, figyelemmel kísérik a helyzetet, és kárenyhítési terveket dolgoznak ki, ha a helyzet hosszabb ideig fennáll.

Az évtized végéig megépítendő szélerőművek várhatóan körülbelül 4 millió brit otthon éves fogyasztásának megfelelő mennyiségű villamos energiát termelnek majd évente, és fontos szerepük lesz abban, hogy Nagy-Britannia - céljának megfelelően - 2030-ig megnégyszerezze tengeri szélerőmű-kapacitását.

A Perzsa-öböl menti szélerőmű-komponens gyártó üzemek egyelőre nem játszanak jelentős szerepet a globális megújulóenergia-ellátási láncban,

de várakozások szerint a térség a következő 25 évben a nemzetközi zöldenergia-ellátási láncok egyik központjává válik.

Ugyanakkor a régió már az európai villamosenergia-hálózat kapcsolódó fejlesztéseibe is szállít be termékeket. Például a német Északi-tengeren épülő szélerőmű-parkokat Németország szárazföldjével összekötő nagyfeszültségű átviteli vezetékek tartóoszlopaihoz az egyesült arab emírségekbeli gyártóüzemből is érkeznek szerkezeti acél alkatrészek.

Sok más ágazathoz hasonlóan a Hormuzi-szoros blokádjának tiszta technológia ellátási láncokra gyakorolt ​​hatása nagyrészt attól függ, hogy az útvonal meddig marad zárva. Az ellátási láncokat veszélyeztető kockázatok várhatóan újra felerősítik azokat a hangokat, melyek azt sürgetik, hogy

az iparág fokozza a megújulóenergia-célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú alkatrészek helyi gyártását, illetve ezeket részesítse előnyben.

A RenewableUK iparági szervezet például erőteljesen lobbizik azért a kormánynál, hogy az támogassa a szélerőmű ellátási lánc, illetve feldolgozóipar bővülését az Egyesült Királyságban olyan eszközökkel, mint az alkatrészek hazai gyártását ösztönző tiszta ipar bónusz.

