LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Olyan fenyegetés érkezett, ami térdre kényszerítheti a világgazdaságot: kilőhetnek az árak a lázadók akciója miatt
Miközben továbbra is akadoznak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, a Teheránnal szövetséges lázadók készek radikális lépéseket hozni – írja a TASzSz.
Az orosz állami hírügynökség arról ír, hogy a Anszár Allah jemeni lázadócsoport (közismertebb nevükön a húszik)

kész lezárni a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonalát a Báb el-Mándeb tengerszorosnál.

A Vörös-tenger bejáratát jelentő átjárón halad át a világ tengeri kereskedelmének majdnem tizede, ennek lezárása drámai hatással járna a globális piacra tekintve. A felkelők azzal magyarázzák a drasztikus lépést, hogy ezzel tiltakoznának Donald Trump amerikai elnök térségi politikája ellen.

Huszein al-Ezzi, aki a húszik alkotta kormány külügyminiszter-helyettesi posztját tölti be, azt mondta, ha megteszik a lezárást, akkor a „dzsinnek se tudják majd kinyitni” az átjárót. Meglátásuk szerint az amerikai politikus az akadálya a békének, ezzel pedig ellene tiltakoznának.

A húsziktól nem lenne egyedülálló a lépés, a 2023 októberében kirobbanó Izrael és Hamász közötti háborúban tiltakozásul olyan hajókat támadtak, amelyek szerintük „cionista érdekekhez kapcsolhatóak”. Akkor számos logisztikai vállalat a szoros elkerülése mellett döntött. Az Irán elleni háború kezdete óta is

többedjére fenyegetik meg a világot a drasztikus lépéssel, szerintük ez akár 200 dollárra s emelheti az olaj hordónkénti árát.

Címlapkép forrása: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

