Sorsdöntő választás előtt az EU-s ország: óriási fordulat jöhet – Dörzsölheti a tenyerét Putyin?

Az Európai Unió legszegényebb tagállamában 2021 óta tart a politikai válság, miután a hatalmas korrupcióellenes tüntetések megbuktatták Bojko Boriszov konzervatív kormányát.
A mostani választásokon befutónak tartott Rumen Radev, a légierő egykori tábornoka,
az Oroszországgal való kapcsolatok felújítását szorgalmazza,
elítélte a Bulgária és Ukrajna között a múlt hónapban aláírt 10 éves védelmi megállapodást és ellenezte a balkáni ország csatlakozását az euróövezethez, amire az idei év elején került sor.
Rumen Radev kilenc évig volt a balkáni ország elnöke, de januárban lemondott, hogy az újonnan alakult balközép Progresszív Bulgária pártot vezesse.
A legfrissebb közvéleménykutatások szerint
a párt a szavazatok 35 százalékát szerezheti meg.
Rumen Radev azzal kampányolt, hogy meg akarja szabadítani az országot az "oligarchikus kormányzási modelltől", és támogatta a múlt év végi korrupcióellenes tüntetéseket, amelyek megbuktatták a konzervatívok által támogatott kormányt.
A vasárnapi választásokon második helyre várt befutó Bojko Boriszov Európa-párti GERB pártja, amely közel egy évtizeden át gyakorlatilag megszakítás nélkül vezette az országot, és a közvélemény-kutatások szerint valószínűleg most mintegy 20 százalékot szerez.
A legutóbbi kormányt 2025 januárjától vezető Roszen Zseljazkov decemberben jelentette be kabinetjének lemondását, percekkel azelőtt, hogy a parlamentnek szavaznia kellett volna a bizalmatlansági indítványról.
Roszen Zseljazkov a korrupciós ügyek és a 2026. évi költségvetés tervezett adóemelési intézkedései miatt kipattant hetekig tartó utcai tüntetések után mondott le.
A legutóbbi választásokon alacsony, 39 százalékos volt a részvételi arány, de ez most várhatón magasabb lesz, elérheti a 60 százalékot is a közvélemény-kutatások szerint.
Bulgáriában vasárnap este 7 órakor zárnak a szavazóhelyiségek.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Boriszlav Trosev
