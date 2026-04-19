LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Sorsdöntő választás előtt az EU-s ország: óriási fordulat jöhet – Dörzsölheti a tenyerét Putyin?
Sorsdöntő választás előtt az EU-s ország: óriási fordulat jöhet – Dörzsölheti a tenyerét Putyin?

Bulgáriában előrehozott parlamenti választásokat tartanak vasárnap, öt éven belül a nyolcadikat. A legutóbbi felmérések szerint Rumen Radev volt elnök (címlapképünkön) pártja kaphatja a legtöbb szavazatot a korrupció elleni küzdelem ígéretének köszönhetően.

Az Európai Unió legszegényebb tagállamában 2021 óta tart a politikai válság, miután a hatalmas korrupcióellenes tüntetések megbuktatták Bojko Boriszov konzervatív kormányát.

A mostani választásokon befutónak tartott Rumen Radev, a légierő egykori tábornoka,

az Oroszországgal való kapcsolatok felújítását szorgalmazza,

elítélte a Bulgária és Ukrajna között a múlt hónapban aláírt 10 éves védelmi megállapodást és ellenezte a balkáni ország csatlakozását az euróövezethez, amire az idei év elején került sor.

Még több Globál

Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap

Megszólalt a "Trump-suttogó" az elnök fenyegetéséről – Amerika tényleg kiléphet a NATO-ból?

Ballisztikus rakétákat lőtt ki a világ legsötétebb diktatúrája – Kongatja a vészharangot az atomügynökség

Rumen Radev kilenc évig volt a balkáni ország elnöke, de januárban lemondott, hogy az újonnan alakult balközép Progresszív Bulgária pártot vezesse.

A legfrissebb közvéleménykutatások szerint

a párt a szavazatok 35 százalékát szerezheti meg.

Rumen Radev azzal kampányolt, hogy meg akarja szabadítani az országot az "oligarchikus kormányzási modelltől", és támogatta a múlt év végi korrupcióellenes tüntetéseket, amelyek megbuktatták a konzervatívok által támogatott kormányt.

A vasárnapi választásokon második helyre várt befutó Bojko Boriszov Európa-párti GERB pártja, amely közel egy évtizeden át gyakorlatilag megszakítás nélkül vezette az országot, és a közvélemény-kutatások szerint valószínűleg most mintegy 20 százalékot szerez.

A legutóbbi kormányt 2025 januárjától vezető Roszen Zseljazkov decemberben jelentette be kabinetjének lemondását, percekkel azelőtt, hogy a parlamentnek szavaznia kellett volna a bizalmatlansági indítványról.

Roszen Zseljazkov a korrupciós ügyek és a 2026. évi költségvetés tervezett adóemelési intézkedései miatt kipattant hetekig tartó utcai tüntetések után mondott le.

A legutóbbi választásokon alacsony, 39 százalékos volt a részvételi arány, de ez most várhatón magasabb lesz, elérheti a 60 százalékot is a közvélemény-kutatások szerint.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan uniós lövészárkokat hagyott hátra Orbán Viktor, amelyeknek évekig fizethetjük az árát

Elhárult a legfőbb akadály, pár év alatt eljuthat Magyarország az euróbevezetés kapujába

Bevezették az eurót, eddig nagyon bejött a közös pénz Bulgáriának

Bulgáriában vasárnap este 7 órakor zárnak a szavazóhelyiségek.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Boriszlav Trosev

