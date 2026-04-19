LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap
Globál

Portfolio
Mára virradóra az orosz erők közel 20 alkalommal támadták Dnyipro három járását drónok és tüzérség bevetésével, ezt Olekszandr Hanzsa, a megye katonai közigazgatási vezetője közölte. Egy ember megsebesült. Hanzsa szerint Nyikopol járásban a támadások célpontjai Nyikopol, Cservonohrihorivka, Mirove és Pokrovszk települések voltak. Az észak-ukrajnai Csernyihiv városát is hatalmas dróntámadás érte az Ukrinform tudósítása szerint, itt robbanásokat hallottak, és drónbecsapódásról is érkeztek jelentések. A lezuhant drón két lakóházban és egy oktatási intézményben okozott károkat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap kijelentette, Moszkva "pozitívan értékeli az isztambuli tárgyalások újraindításának lehetőségét", azonban a "tárgyalások újraindításának kérdése nem az elsődleges prioritásunk". Cikkünk folyamatosan frissül.
Megosztás

Több tucat ukrán drón megsemmisítéséről jelentett Moszkva

Az orosz Nyugati Harccsoport katonái 48 merevszárnyú drónt, 61 nehéz kvadrokoptert és 12 "kamikaze drónt" lőttek le, mind Ukrajna haderejéhez tartozott - közölte Ivan Bigma, a harccsoport szóvivője.

Az orosz hadsereg emellett egy HIMARS MLRS lövedéket, négy aknavetőt, 19 földi robotrendszert, 47 drónvezérlő állomást, egy Starlink-terminált és két lőszerraktárat is megsemmisített - tette hozzá a szóvivő.

(TASZSZ)

Megosztás

Ukrán jelentés

Az ukrán légvédelmi erők mára virradóra 236 orosz drónból 203-at lelőttek.

18 helyszínen 32 dróntalálatot jegyeztek fel, valamint nyolc helyen dróntörmelék hullott a földre.

(Ukrinform)

Megosztás

Megszólalt a "Trump-suttogó" az elnök fenyegetéséről – Amerika tényleg kiléphet a NATO-ból?

Mark Rutte, a NATO főtitkára cáfolta azokat a találgatásokat, hogy az Egyesült Államok esetleg kilépne a szövetségből - áll a Die Welt nevű német lap Welt am Sonntag című vasárnapi kiadványában közölt interjúban.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Sorsdöntő választás előtt az EU-s ország: óriási fordulat jöhet – Dörzsölheti a tenyerét Putyin?

Bulgáriában előrehozott parlamenti választásokat tartanak vasárnap, öt éven belül a nyolcadikat. A legutóbbi felmérések szerint Rumen Radev volt elnök (címlapképünkön) pártja kaphatja a legtöbb szavazatot a korrupció elleni küzdelem ígéretének köszönhetően.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility