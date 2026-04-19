LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Történelmi felvétel érkezett: Ukrajna olyat tett a nyílt vízen az orosz fegyverrel, amire még sosem volt példa
Globál

Portfolio
Az ukrán fegyveres erők új taktikát vetettek be az orosz Sahed ellen: első alkalommal semmisítettek meg ellenséges fegyvert egy személyzet nélküli tengeri platformról indított elfogó drónnal - írta meg a Defence Express.

Az Ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erői egy nyilvánosságra hozott videófelvétellel igazolták a sikeres akciót. A felvételen jól látható, amint megsemmisítenek egy orosz Sahedet egy személyzet nélküli felszíni járműről indított elfogó drónnal.

Ez az első dokumentált eset, hogy ilyen formában pusztítottak el ellenséges csapásmérő eszközt.

Az új eljárás lényege, hogy a tengeri drónokat indítóplatformként használják a légvédelmi célú elfogó eszközök számára. Ez a módszer jelentősen kiterjeszti a megsemmisítési zónákat. Az orosz drónok ugyanis gyakran olyan nyílt vízfelszínek felett haladnak el, amelyeket a telepített szárazföldi légvédelmi rendszerek már nem érnek el. A megoldás tehát alapvetően új lehetőségeket teremt a nagyszabású Sahedekkel végrehajtott támadások elhárításában.

Biztonsági okokból a művelet pontos helyszínét és a bevetett elfogó drón típusát sem hozták nyilvánosságra. A hordozóplatformként használt tengeri drónról szintén nem közöltek részleteket. Idén márciusban ugyanakkor már napvilágot láttak olyan hírek, amelyek szerint az ukrán Magura típusú tengeri dróncsalád egy új, kifejezetten elfogó drónok indítására tervezett módosítást kapott.

A bevetést végrehajtó egység tengeri drónokra specializálódott, és komoly harci tapasztalattal rendelkezik ezek vízi környezetben történő alkalmazásában. A Sahed-drón elfogása ennek a megszerzett tudásnak a légvédelmi műveletekre való sikeres kiterjesztését jelenti.

Személyzet nélküli felszíni platformról lőttünk le egy Sahedet. A jövőben is folytatjuk a tengeri drónműveletek taktikáinak tesztelését és finomítását

- áll az egység hivatalos közleményében.

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Beismerte Ursula von der Leyen: történelmi hiba volt, ami óriási bajba sodorta Európát
Elpattant a húr az Egyesült Államokban: minden hidat és erőművet megsemmisítő csapás jöhet Iránban
Kész, vége: nem folynak tovább a béketárgyalások, Teherán nem enged az Egyesült Államok követeléseinek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility