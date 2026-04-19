Történelmi felvétel érkezett: Ukrajna olyat tett a nyílt vízen az orosz fegyverrel, amire még sosem volt példa

Az Ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erői egy nyilvánosságra hozott videófelvétellel igazolták a sikeres akciót. A felvételen jól látható, amint megsemmisítenek egy orosz Sahedet egy személyzet nélküli felszíni járműről indított elfogó drónnal.

Ez az első dokumentált eset, hogy ilyen formában pusztítottak el ellenséges csapásmérő eszközt.

Az új eljárás lényege, hogy a tengeri drónokat indítóplatformként használják a légvédelmi célú elfogó eszközök számára. Ez a módszer jelentősen kiterjeszti a megsemmisítési zónákat. Az orosz drónok ugyanis gyakran olyan nyílt vízfelszínek felett haladnak el, amelyeket a telepített szárazföldi légvédelmi rendszerek már nem érnek el. A megoldás tehát alapvetően új lehetőségeket teremt a nagyszabású Sahedekkel végrehajtott támadások elhárításában.

Biztonsági okokból a művelet pontos helyszínét és a bevetett elfogó drón típusát sem hozták nyilvánosságra. A hordozóplatformként használt tengeri drónról szintén nem közöltek részleteket. Idén márciusban ugyanakkor már napvilágot láttak olyan hírek, amelyek szerint az ukrán Magura típusú tengeri dróncsalád egy új, kifejezetten elfogó drónok indítására tervezett módosítást kapott.

A bevetést végrehajtó egység tengeri drónokra specializálódott, és komoly harci tapasztalattal rendelkezik ezek vízi környezetben történő alkalmazásában. A Sahed-drón elfogása ennek a megszerzett tudásnak a légvédelmi műveletekre való sikeres kiterjesztését jelenti.

Személyzet nélküli felszíni platformról lőttünk le egy Sahedet. A jövőben is folytatjuk a tengeri drónműveletek taktikáinak tesztelését és finomítását

- áll az egység hivatalos közleményében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images