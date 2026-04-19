Történelmi felvétel érkezett: Ukrajna olyat tett a nyílt vízen az orosz fegyverrel, amire még sosem volt példa

Az Ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erői egy nyilvánosságra hozott videófelvétellel igazolták a sikeres akciót. A felvételen jól látható, amint megsemmisítenek egy orosz Sahedet egy személyzet nélküli felszíni járműről indított elfogó drónnal.
Ez az első dokumentált eset, hogy ilyen formában pusztítottak el ellenséges csapásmérő eszközt.
Az új eljárás lényege, hogy a tengeri drónokat indítóplatformként használják a légvédelmi célú elfogó eszközök számára. Ez a módszer jelentősen kiterjeszti a megsemmisítési zónákat. Az orosz drónok ugyanis gyakran olyan nyílt vízfelszínek felett haladnak el, amelyeket a telepített szárazföldi légvédelmi rendszerek már nem érnek el. A megoldás tehát alapvetően új lehetőségeket teremt a nagyszabású Sahedekkel végrehajtott támadások elhárításában.
️ For the first time in the world, a Unmanned Systems Forces interceptor drone launched from an unmanned surface platform has shot down a Shahed UAV.Operators of the naval unmanned systems division within the 412th Nemesis Brigade are carrying out combat missions in the… pic.twitter.com/pK3Cp2yfDX https://t.co/pK3Cp2yfDX— Unmanned Systems Forces (@usf_army) April 19, 2026
Biztonsági okokból a művelet pontos helyszínét és a bevetett elfogó drón típusát sem hozták nyilvánosságra. A hordozóplatformként használt tengeri drónról szintén nem közöltek részleteket. Idén márciusban ugyanakkor már napvilágot láttak olyan hírek, amelyek szerint az ukrán Magura típusú tengeri dróncsalád egy új, kifejezetten elfogó drónok indítására tervezett módosítást kapott.
A bevetést végrehajtó egység tengeri drónokra specializálódott, és komoly harci tapasztalattal rendelkezik ezek vízi környezetben történő alkalmazásában. A Sahed-drón elfogása ennek a megszerzett tudásnak a légvédelmi műveletekre való sikeres kiterjesztését jelenti.
Személyzet nélküli felszíni platformról lőttünk le egy Sahedet. A jövőben is folytatjuk a tengeri drónműveletek taktikáinak tesztelését és finomítását
- áll az egység hivatalos közleményében.
Kész van Amerika koncepciója: rendeznék a vitát, de a rezsim leplezett csapástól tart
Ez állhat az akadozás hátterében.
Komoly változások jönnek az egészségügyben: Hegedűs Zsolt bejelentette az első reformot
Már július 1-re végrehajtják.
Komoly erősítést kap az orosz légierő: átadták az egyik legmodernebb vadászgépeket, az Szu-35Sz-eket
Kérdéses a szállítás pontos üteme.
Itt a hidegzuhany: minden felborulhat a béketárgyalás körül, a rezsim váratlant húzott
Eddig úgy tűnt, minden jó irányba halad.
A világ egyik legerősebb országa berobbant fegyverexportőrök elitligájába: hivatalos a Mogami üzlet
Több milliárd dollárról van szó.
Mi vár a magyar eszközökre a Tisza-kétharmad után?
Az Amundi szakértőinek cikke.
Össze fog ütközni két szupermasszív fekete lyuk, és ezt a Földön is érezni fogjuk
Sokáig nem fejtették meg a tudósok a rejtélyt.
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az egyik legérzékenyebb politikai téma. Mit hozhat érdemben a Tisza-kormány programja a j
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!