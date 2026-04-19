LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
FONTOS Beismerte Ursula von der Leyen: történelmi hiba volt, ami óriási bajba sodorta Európát
Globál

Zsinagógát próbáltak felgyújtani Londonban

MTI
Újabb londoni zsinagógát próbáltak felgyújtani egyelőre ismeretlen tettesek. Ez néhány héten belül a negyedik hasonló gyújtogatásos támadási kísérlet londoni zsidó vallási intézmények ellen.

Ismeretlen elkövetők ismétmegpróbáltak felgyújtani egy londoni zsinagógát.

A 300 ezres lélekszámú brit zsidó lakosság polgári védelmére és az antiszemita támadások nyilvántartására alakult szervezet, a Community Security Trust (CST) vasárnapi tájékoztatása szerint ezúttal az északnyugat-londoni Harrow kerület Kenton United Synagogue nevű zsinagógájában történt gyújtogatási kísérlet, de az épület belső terében csak minimális kár keletkezett. Személyi sérülés nem történt.

Az elmúlt időszakban Finchley, Golders Green és Hendon városrészekben is megpróbáltak felgyújtani zsinagógákat vagy zsidó közösségi intézményeket.

A legnagyobb kárt a március végén Golders Greenben elkövetett támadás okozta: itt a Hatzola (héberül Mentőszervezet) nevű zsidó jótékonysági egylet négy mentőautóját gyújtották fel. A járművek egy zsinagóga mellett parkoltak. A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a maszkot viselő tettesek éghető folyadékkal leöntik, majd felgyújtják a négy mentőautót. A járművek teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak, és a detonációk károkat okoztak a környező épületekben.

Még több Globál

Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap

Az éj leple alatt támadtak az ukránok: hatalmas lángokban áll a dróngyár, mutatjuk a felvételeket

Megszólalt Irán az amerikaiakkal folytatott tárgyalásról: "néhány kérdésben már megállapodtunk"

A Scotland Yard antiszemita gyűlölet vezérelte bűncselekményeknek minősítette ezeket az incidenseket, de közölte, hogy a vizsgálatban részt vesznek az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságának (Counter Terrorism Policing London, CTPL) nyomozói is.

Az érintett észak-londoni kerületekben él a brit főváros zsidó lakosságának nagy többsége. A korábbi támadások után több gyanúsítottat őrizetbe vettek, három személy ellen már vádat is emeltek.

A vasárnapi újabb támadás után Sir Ephraim Mirvis, Nagy-Britannia országos főrabbija kiemelte, hogy a legutóbbi három gyújtogatási kísérlet nem egészen egy hét alatt történt. A főrabbi szerint ez azt mutatja, hogy tartós, egyre nagyobb lendületű erőszakcselekmény-sorozat zajlik a brit zsidó közösség ellen.

A Scotland Yard közölte, hogy

jelentősen megerősítette járőrtevékenységét az észak-londoni kerületekben.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mutatjuk a jeleket: gigantikus cunami fenyegeti Donald Trump hatalmát – Megállítható még a sorscsapás?
Magyar Péter kormánya egy csapásra az Erasmus-ügyet is lezárhatja és a forrásokat is kiszabadíthatja
Áll a bál Magyarország szomszédjában: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility