A NATO összeomlásáról beszélt Putyin legnagyobb szövetségese: szerinte valójában nem az történik, amire mindenki gondol
A NATO összeomlásáról beszélt Putyin legnagyobb szövetségese: szerinte valójában nem az történik, amire mindenki gondol

Donald Trump elnök nem fogja tudni bedönteni a NATO-t, még akkor sem, ha tényleg lesz ilyen szándéka – idézi Aljakszandr Lukasenka belarusz elnököt a News.ru.

Lukasenka arról beszélt, hogy annak ellenére, hogy Donald Trump folyamatosan kritizálja a NATO-t, a Fehér Ház valójában tökéletesen megérti, hogy a katonai szövetség nem csupán arról szól, hogy az Egyesült Államok megvédi Európát és semmit nem kap cserébe.

A belarusz elnök úgy látja:

a NATO valójában nem csupán védelemről szól, hanem az Egyesült Államok érdekérvényesítésére szolgál az Eurázsiai kontinensen.

Ráadásul, Lukasenka úgy látja, hogy ha Donald Trump elnök eljut arra a pontra, hogy tényleg szét akarja verni a NATO-t, nem lesz erre ideje.

Ha Trump úgy is dönt, hogy vége a NATO-nak, nem lesz elég ideje végrehajtani a terveit. Lesz más, aki jön és megmenti a NATO-t”

– mondta Lukasenka.

Donald Trump elnök eleve kritikusan viszonyult a NATO-hoz, viszont kifejezetten keményen kezdte kritizálni a szövetséget, mert a többi tagállam nem jött segíteni az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros biztosításában és az Irán elleni háborúban.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

