A védelmi ipar fejlesztés alappillérei omladoznak, az újratervezés elkerülhetetlen

A kormányon belül 2016 és 2018 között történt az a paradigmaváltás, amelynek eredményeként döntés született az átfogó haderőfejlesztésről és az ahhoz szorosan kapcsolódó, azzal gyakorlatilag párhuzamosan meghirdetett védelmi iparfejlesztésről. A folyamat két teljes kormányzati cikluson át zajlott. Az akkori felismerés, miszerint a védelmi ipar a közeljövőben kulcsfontosságú ágazattá válhat, az európai uniós tagországok többségével szemben tényleges és érdemi versenyelőny lehetőségével kecsegtetett. Nyolc év elteltével feltehető a kérdés, hogy milyen hatékonysággal használta ki Magyarország ezt a stratégiai momentumot, melyek azok a látható eredmények, amelyek regionális vagy akár európai szinten is büszkévé tehetik a korábban menesztett és a most távozó felelős állami vezetőket.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A visszatekintésnek külön aktualitást ad, hogy március végén a Hypex Consulting által szervezett Space & Defense Festivalon a gazdasági miniszer és a technológiáért, űriparért és védelmi iparért felelős helyettes államtitkára, a jelenlegi kormányzati struktúrában a védelmi szektor fejlesztéséért, stratégiai irányainak meghatározásáért személy szerint felelős állami vezetők, megosztották a témában aktuálisnak szánt gondolataikat. Megnyilvánulásaik részben „inspirálták” az értékelés – három kérdés formájában megfogalmazott – szempontjainak kiválasztását, amelyek követik a területért mindenkor felelős állami vezető(k) által meghirdetett legfőbb stratégai irányokat, és vizsgálják azok eredményességét, helytállóságuk utólagos beigazolódását.

1. Mennyiben váltotta be a vegyesvállalati modell a hozzáfűzött reményeket?

A magyar állam és a nemzetközi OEM partnerek által közösen létrehozott hadiipari vegyesvállalatok alapításának kezdeményezése még a Zrínyi 2026, később már csak Haderőfejlesztési Programként hivatkozott fejlesztési folyamat mellékterméke, amellyel szemben a kormányzat elvárása, de legalább is elképzelése eredetileg kettős volt. Egyrészt ettől a megoldástól várták a Magyar Honvédség részére megrendelt eszközök gyorsabb leszállítását,

másrészt azok teljesítését követően a megnövekedett világpiaci igények kiszolgálására szánták, amelytől néhány év távlatában is 100 milliárd forint nagyságrendű éves költségvetési bevételt remélt a magyar állam.

És hogy ezekből mi valósult meg? A siker finoman szólva is csak részleges. A modellben volt ráció, bár korántsem nevezhető unikálisnak. Olyan, mintha a Honvédelmi Minisztérium és az akkor még létező Innovációs- és Technológiai Minisztérium vezetői közösen felfedezték volna a csőben a lyukat, ami azért fordulhatott elő, mert szektorspecifikus háttér nélküli (szak)emberek feleltek a védelmi ipar fejlesztéséért.

Mivel ezek az együttműködések kivétel nélkül zöldmezős beruházás keretében valósultak meg, elkerülhetetlenek voltak a felmerülő gyermekbetegségek. Ami vitathatatlan, és talán ez a modell legfontosabb pozitívuma, a vegyesvállalatokon keresztül tényleges hadiipari tevékenység indult be Magyarországon, és olyan, korábban nem létezett munkahelyeket teremtettek hazánkban, amelyeken keresztül globálisan értékelt és keresett tudás, tapasztalat keletkezik magyar munkavállalók százainál.

Ami az állami oldalon remélt bevételt, a forint százmilliárdokat illeti, ha lesz is ilyen, jelen állás szerint már nem az állam büdzséjét fogja gazdagítani.

Hiszen, ahogy a gazdasági miniszer fogalmazott a hivatkozott eseményen, a magyar hadiipart magánkézbe tették. Vagyis mielőtt ezek a vegyesvállalatok termelőre fordultak volna, azok többségi állami tulajdonrésze magánkézbe, a 4iG-hoz került.

Kapcsolódó kérdésként így az is feltehető, hogy jó kezekben lesz-e a teljes magyar hadiipar egy léggömb módjára, egyelőre csak akvizíciókon és együttműködéseken keresztül duzzadó magáncégnél. A kérdés alapvetően költői, hiszen bár a hadiiparban hosszú években, évtizedekben szokás tervezni, eredményeket vizsgálni és ezek alapján következtetéseket levonni, a magyar védelmi ipar fejlesztésének tervezését és kivitelezését eddig sem a tartósság, sem a konzekvencia nem jellemezte. Ezt a vegyesvállalatok eddigi története is jól példázza.

A 4iG-val kapcsolatos legnagyobb talány, a magyar védelmi ipar szereplőit leginkább foglalkoztató kérdés, hogy a vállalat vajon mikor rukkol elő egy olyan saját termékkel, amely rendszeresítésre kerül a Magyar Honvédségben, a vállalat méretével összeegyeztethető nagyságrendű bevételt generál, majd pedig a hazai referencia birtokában immár a globális piacon is megmérettethető. Vagyis mikor lesz saját termék, referencia, bevétel és végül kilépés a nemzetközi piacra. Készül-e egyáltalán valami a vállalat boszorkánykonyhájában, vagy hiába várunk „magyar” termékre, a 4iG továbbra is a „holdingosodás” útját járva, meglévő piaci szereplők és esetleg startupok integrálásával építi tovább portfólióját. Bárhogyan is alakuljon, ha már a magyar állam – a gazdasági miniszter szavait idézve – úgy döntött, hogy „a magyar hadsereg nem tulajdonos, hanem megrendelő lesz", akkor alapvető elvárás, hogy a vállalat minden szempontból hatékonyabban szolgálja ki a Magyar Honvédség igényeit, mint azt korábban az állami tulajdonú vállalatok tették. A válaszra tehát még várnunk kell.

Ugyanakkor az állami tulajdonú magyar hadiipar magánkézbe adása egy igen érdekes fordulatot vett az elmúlt hetekben. Néhány évvel korábban egyes hadiipari vállalatok állami kézbe vételét (pl. RÁBA), illetve megvásárlását (pl. Hirtenberger) az erős, állami irányítású védelmi képességek kialakításának koncepciója indokolta. Ezt az elképzelést lazította a magyar hadiipar – beleértve az említett két vállalat – már idézett magánkézbe adása, még akkor is, ha a tisztán nemzeti tulajdonos profilját némileg torzította a német Rheinmetall 25%-os tulajdonosi jelenléte a 4iG-ben. 2026-ra a nemzeti kézben tartás már ennyire sem tűnik koncepcionális elvárásnak, mivel stratégiai együttműködésre hivatkozva a cseh CSG védelmi ipari vállalatcsoport előbb a RÁBA-ban szerzett 37%-os közvetett tulajdonrészt, az országgyűlési választások előtt néhány nappal pedig a Hirtenberger 49%-os kisebbségi tulajdonrészét szerezte meg a 4iG-tól.

Lehet ezt szépen csomagolva stratégiai együttműködésnek nevezni, de a valóságban ez nem más, mint az állami vagyon két lépésben végrehajtott privatizációja, ráadásul részleges külföldi tulajdonba adása.

2. Hogyan sikerült az autóipar mintájára széles körű magyar hadiipari beszállítói bázist felépíteni?

Sokadszorra is szögezzük le, hogy

„az autóipar mintájára felépülő magyar hadiipari beszállító kör, az autóipari vállalatok és beszállítók hadiipari beszállítókká válásának” elképzelése egyszerűen egy téves elgondolás.

A baj csak az, hogy ez a téveszme immár 8 éve stabilan tartja magát kormányzaton belül, és ezzel egyidejűleg alaptalanul hitegeti és tartja tévedésben a kiesett autóipari megrendeléseiket pótolni próbáló magyar kkv-kat.

És hogy miért téves ez a felvetés? Azért, mert

a hadiipar sem jellegében, sem volumenében nem hasonlítható az autóiparhoz.

A hadiipari beszállítóvá válás általában éveket vesz igénybe, ám a magyarországi hadiipari vegyesvállalatoknak nincs éves szinten ismétlődő, olyan nagyságrendű beszállítói igénye, mint a hazánkban működő autógyáraknak volt, van.

Vagyis ahhoz, hogy a magyar kkv-k a hadiiparból biztosítsák a korábban autóiparból szerzett bevételeiket, a hazai beszállítói lehetőségeken túl a külpiacon is meg kellene jelenniük, ami viszont többségük számára számos okból, de megugorhatatlan kihívást jelent.

A válasz tehát röviden az, hogy nem sikerült, mert nem sikerülhetett. Joggal merül fel a kérdés, hogy egy ilyen szakmaiatlan feltételezés hogy tarthatja magát stabilan ennyi ideig, és hogyan fordulhat elő, hogy a gazdasági miniszter 2026-ban ezt még stratégiai célként fogalmazza meg. Mert lehet ugyan, hogy miniszteri szinten egy politikussal szemben nem elvárás, hogy ilyen mélységben ismerje egyes iparágak sajátosságait, de a teljes minisztériumi szintet nézve, beleértve a háttérintézményeket is, mint pl. a célzottan a védelmi ipar fejlesztésére létrehozott N7 Holding Zrt-t., már kifejezetten kellemetlen és aggályos.

A problémát az jelenti, és itt megint vissza kell mutatni a korábban már hivatkozott ITM-re is, hogy a 2018 és 2026 közötti időszakban nem sikerült kidolgozni, elfogadni és végrehajtani egy átfogó védelmi ipari beszállítófejlesztési stratégiát. Azon túl, hogy az aktuálisan felelős miniszterek és háttérintézményi vezetőik évek óta hangsúlyozzák annak szükségességét és a hadiipari beszállítóvá válásban rejlő lehetőségeket, érdemi segítséget a megszólított magyar vállalatoknak valójában nem nyújtottak. Ennyi idő távlatában ez egyszerre felelőtlenség és a lehetőségek elvesztegetése.

Vitathatatlan és elismerésre méltó, hogy egyedi sikerek voltak, vannak és lesznek is, de azok sem nominálisan, sem arányaiban nem olyan iparági szintű eredmények, amelyeknek az ígéretével kecsegtettek.

Az pedig már csak a kialakult helyzet külön pikantériája, hogy a vegyesvállalatok állami tulajdonrésze többségének magánkézbe adásával egyidejűleg az N7 Holding Zrt-nek az ágazat fejlesztése érdekében kifejthető érdekérvényesítő képessége így csak tovább halványult.

3. Milyen sikereket értek el a hazai kockázati tőkéből finanszírozott magyar startupok itthon, illetve a nemzetközi hadiipari piacon?

Röviden: ilyen, említésre méltó sikertörténet sajnos nincs.

Ha netán bárkiben felmerülne a kétely, hogy ennek oka esetleg a kellő számú ötlet vagy netán a befektetésre váró tőke hiánya, akkor biztosan rossz úton jár. Az, hogy a védelmi innovációnak kivételesen kedvező európai és globális környezetben egyetlen magyar startupnak sem sikerült az elmúlt években Magyarországon gyökeret ereszteni és onnan minimum európai, de inkább globális hódító útjára indulnia, számos okkal magyarázható. A területért felelős kormányzati szervek folyamatos kommunikációja ellenére, a hazai jogi, katonaszakmai és beszerzési környezet sosem nyújtott valós, érdemi támogatást a hazai védelmi innovációnak. Amennyiben ezt tette volna, annak legalább hazai szinten, a Magyar Honvédségen belül lennének kézzel fogható eredményei. Ezen túl önmagában megmagyarázhatatlan és érthetetlen, hogyan halt el a védelmi befektetési tőkealap koncepciója, amely a sokévi ötletelés és huzavona után mára a sokat ismételt stratégai célok közül is kikopott.

A régiós és különösen az európai sikertörténetek ismeretében igazán fájdalmas az eredménytelenség. Nem kell messzire tekintenünk, csak például a nálunk kisebb, szomszédos Horvátországra, ahol ténylegesen nemzetközi szereplővé nőtte ki magát egy tőkebefektetők által, 10 millió euró feletti befektetéssel finanszírozott, saját innovációval piacra lépő dróngyártó cég (Orqa). Ha a tágabb európai színteret nézzük, akkor láthatjuk, hogy szinte végtelen mennyiségű tőke áll rendelkezésre, euró százmilliókat fektetnek a védelmi innovációba, ami esetenként több tízmillió eurós befektetésben realizálódik egyetlen cég irányába. Erre kifejezetten jó példa a német, szárazföldi autonóm megoldásokat fejlesztő Fernride története, amely összességében 70 millió euró feletti befektetéshez jutott, és idén év elején egy másik német neoprime, a Quantum Systems vásárolta fel.

Európa Unió-szerte kiemelt kérdéssé vált az egyes országok és lakosságaik fizikai biztonsága, önvédelmének és mindenfajta szempontú önellátásának kérdése. Ehhez szükséges az újragondolt európai hadiipari gyártó- és innovációs kapacitások megléte, amelyekkel szemben elvárás a minél rövidebb időn belül biztosított önállóság, növekvő volumen és persze az ellátási láncok minden egyes elemének konfliktuszóna-, orosz-, kínai- és legújabban már amerikai mentessége.

A magántőke mellett az Európai Védelmi Alap is egyre inkább növeli az éves szinten a védelmi piacra belépni kívánó európai kkv-knak és startupoknak nyújtott támogatások körét. Ezek ráadásul már nemcsak közvetlen pénzügyi, hanem a sikeres pályázók számára immár számos területet lefedő szakmai tanácsadás és tesztelési lehetőség biztosítását is magában foglalják. Ezek a lehetőségek ugyan nyitva állnak a magyar kkv-k előtt is, de az elmúlt évek statisztikáját megnézve a sikerrel pályázó magyar kkv-k egyelőre messze alulreprezentáltak.

Biztonságunk garantálásának feltétele a stabil és hazai kézben lévő hadiipari képességek ökoszisztémája. A negatív irányba változott biztonsági környezet, a napi szinten tapasztalt, kiszámíthatatlan hatású és kimenetelű geopolitikai változások és nem utolsó sorban az ötödik évébe lépett orosz-ukrán háború közvetett következményei miatt a hazai kapacitások megléte, kiépítésének szükségessége fontosabbá vált, mint az korábban sokan gondolták.

Mégis, a történelminek tekinthető magyar helyzetfelismerés után csupán csak ennyire futotta.

A magyar védelmi ipar fejlesztése szempontjából az országgyűlési választásokkal egy eredménytelen korszak zárul le. Távozóban az ágazat fejlesztésében az elmúlt közel egy évtized során állami oldalon egykor és jelenleg meghatározó „szerepet játszó szakemberek” nyugodtan leverhetik irodájuk ajtaja fölül a védelmi ipar cégérét. Az új kormányzati struktúra kialakítása minden bizonnyal érinti majd a terület alakításáért felelős minisztériumokat, állami hivatalokat, háttérintézményeket és vállalatokat is. Itt az idő és a lehetőség a tényleges szakmai munkára.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor