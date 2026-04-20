Árgus szemekkel figyelik Amerika közel-keleti harcait, most meglepő stratégiával védekezik a korábbi ellenfél

Az Egyesült Államok az elmúlt években egyre szorosabb kapcsolatot épített ki Vietnámmal, az országnak a „bambuszdiplomácia” elképzeléseihez ez nagyon is jól jött, így tudott egyensúlyozni a szomszédos Kína növekvő befolyásával szemben. A történelem azonban nem múlt el nyomtalanul, a délkelet-ázsiai országban máig erőteljesen megmaradt a nyugati szuperhatalommal vívott háború az 1960-as évektől. Akkor a hosszú éveken át tartó véres összecsapások végén a kommunista frakció jött ki jól, öt évtizeddel a harcok lezárulása után az ország katonai doktrínája még mindig potenciálisan számol egy háború lehetőségével az amerikaiakkal szemben. Éppen ezért
Hanoiban árgus szemekkel követik az iráni eseményeket.
Az első és legfontosabb tanulság az amerikai haderő korlátozott lehetőségeit mutatja, ugyanis eddig a Közel-Keleten nem érvényesült a technológiai fölényük. Rengeteg csapást mértek az iszlamista rezsim állásaira, ugyanakkor ez nem volt elegendő a hatalom megtöréséhez. Teherán válaszolni is tudott a Hormuzi-szoros lezárásával, ami globális krízishelyzetet teremtett. Hanoi számára ebből világos, hogy vélhetően képes lenne magát hatékonyan megvédeni egy hasonló akció esetén.
A második szempont, hogy a korábban stabilnak hitt világrend végleg felborult, az Egyesült Államok a saját gazdasági érdekei érvényesítése mentén igyekszik befolyásolni az eseményeket. Ehhez hajlandó akár drámai lépéseket, direkt beavatkozást végrehajtani. Ez a hozzáállás az, ami megerősíti az országban a „négy nem” politikát. Ennek lényege, hogy nem köt politikai szövetséget, nem áll másik ország mellé egy háborúban, nem enged be külföldi katonai bázisokat és nem engedi a területét más országok elleni katonai fellépéshez igénybe venni. Lényegében a semlegességi politikájuk ezzel határozott megerősítést kap. Az utolsó pont 2019-ben került a listába, ennek értelme a Közel-Keleten igazolódik. Több, olyan országot is támadt az iráni rezsim, melyeket azzal gyanúsított, hogy együttműködnek Washingtonnal.
A „négy nemes” politikától azt reméli Vietnám, hogy a regionális konfliktusokból is ki tudnak maradni. A politikai szemlélet egyben azt is várja, hogy a szomszédos országok hasonlóképpen elismerjék a stratégiát. Az ország semlegességi politikája a Szovjetunió összeomlásáig vezethető vissza, Moszkva erős befolyással bírt Hanoiban. Az 1991-es változást követően alkották meg a „három nemes” politikát, mivel
az oroszok befolyása radikálisan lecsökkent, ezzel új regionális erőegyensúlyi helyzet állt elő.
Ez tette lehetővé, hogy Vietnám normalizálja a kapcsolatait a térségben, elsősorban az egyre erősödő Kínával. A stratégia megnevezése önmagában nem lenne elegendő, de a következetesen betartott, békés konszenzusra törekvő doktrínáját a feszültséghelyzetekben is fenntartotta, ezzel hitelesítette azt. A szemlélet egyben lehetővé teszi, hogy a nagyhatalmi viaskodásból kimaradjanak, és egyszerre tudjanak a „bambuszpolitika” elveinek megfelelően minden hatalom felé nyitottságot mutatni.
A The Diplomat azt írja, hogy az Egyesült Államok elkezdte veszíteni a súlyát Kínával szemben, ezért igyekezhet katonai bázisokkal erősíteni a délkelet-ázsiai térségben. Mindez azt jelentheti, hogy Washington igyekezhet meggyőzni Hanoit, hogy legyen a partnere a katonai támaszpont létesítésében. Ez az „oldalválasztási nyomás” az eddigieknél jóval nehezebb kihívás elé állíthatja az országot, mivel a partjai közelében halad a világ legforgalmasabb tengeri útvonala, ami az amerikai stratégia szempontjából kulcsfontosságú lehet nyomásgyakorlási szempontból a kínai kereskedelemre. A közel-keleti konfliktus ugyanakkor
azt tette egyértelművé Hanoiban, hogy az eddigieknél is erősebben kell tartaniuk magukat a semlegességükhöz.
Címlapkép forrása: US. Navy via Getty Images
