Atomfegyverek bevetésével fenyegetőzött Oroszország szoros szövetségese - Megnevezte az európai célpontokat

Aljakszandr Lukasenka egy interjúban azt állította, hogy Fehéroroszországot katonai agresszió fenyegeti szomszédai részéről. A beszélgetést a BelTA állami hírügynökség közölte. A lehetséges "ellenségek" között Lengyelországot, a balti államokat és Ukrajnát nevezte meg, azonban semmilyen konkrét bizonyítékot nem mutatott be az állítások igazolására.

A fehérorosz vezető hangsúlyozta, hogy országának "nincs szüksége háborúra", és nem tervez támadó hadműveleteket. Egy esetleges konfliktus esetén azonban

Oroszország oldalán, minden rendelkezésre álló eszközzel kész megvédeni magát, beleértve a nukleáris fegyvereket is.

Lukasenka hozzátette, hogy ez nem jelenti az atomfegyverek azonnali bevetését. Ezt a forgatókönyvet viszont nem zárta ki arra az esetre, amennyiben "az állam létét fenyegető veszély" állna fenn.

A nyilatkozat szervesen illeszkedik abba a Moszkva által is rendszeresen alkalmazott gyakorlatba, amely a nukleáris fenyegetést a geopolitikai nyomásgyakorlás eszközeként használja fel. Fehéroroszország területén 2023 óta orosz taktikai nukleáris fegyverek állomásoznak, ami tovább mélyítette az ország katonai függőségét.

