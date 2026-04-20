Az egyik legsikeresebb taktikáját vette elő Oroszország, csúnya mészárlás lett a vége

Ukrajna 71. dandárjának beszámolója szerint az orosz alakulatok Jablunyivka település közelében egy gázvezeték nyomvonalát használták fel az ukrán állások megkerülésére. A behatolási kísérlettel egyidejűleg motorkerékpárokkal végrehajtott elterelő támadást is indítottak. A dandár közlése alapján a manővert kellő időben észlelték, majd a szomszédos egységekkel összehangolt fellépéssel meghiúsították.

OSINT-adatokkal dolgozó elemzők azonosították az összecsapás helyszínét, amely szerint az orosz katonák Jablunyivkától északnyugatra bukkantak elő a csővezetékből. Kijevi jelentések alapján az oroszok vesztesége 35 halott és 17 sebesült volt. Az összecsapás során az ukrán csapatok három motorkerékpárt és négy terepjárót is megsemmisítettek.

2026-ban ez már legalább a negyedik ismert alkalom, hogy az orosz csapatok a Testvériség gázvezetékrendszer szakaszait próbálják felhasználni a térségbeli beszivárgáshoz.

Ez a taktika Szudzsánál nagy sikert aratott, amikor orosz katonák bukkantak fel a kurszki régió egy részét megszállva tartó ukrán csapatok hátában. Az orosz erők azóta rendre megpróbálkoznak ezzel a trükkel, de mivel az ukránok számítanak rá, így a legtöbb esetben eredmény nélkül zárulnak az ilyen típusú akciók.

Az eredeti cikk a Druzsbára, vagyis a Barátságra utal, és magyar szálat is említ. A két vezeték a térségben valóban párhuzamosan fut, de az eredeti dandár bejegyzése is gáz, valamint az OSINT-elemzés is gázvezetéket említ, míg a Barátság az kőolajvezeték.

