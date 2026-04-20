Bármelyik pillanatban beüthet a katasztrófa Moszkva miatt - A legnagyobb probléma, hogy semmivel nem lehet megállítani

A norvég Bellona Alapítvány adatai szerint tavaly legalább száz, az árnyékflottához tartozó hajó haladt végig az orosz északi tengeri útvonalon. Ez jelentős növekedés a 2024-es tizenháromhoz képest, míg 2023-ban még egyetlen ilyen vízi jármű sem tette meg ezt az utat. A hajók többsége szankciók hatálya alá eső olajat szállít. Ezek jellemzően elöregedett, ellenőrizetlen tartályhajók, amelyek közül tizennyolc alacsony jégosztály-besorolású, vagy egyáltalán nem rendelkezik ilyen besorolással (vagyis eredetileg nem jéggel borított vizekre tervezték őket).

Ez jelentősen növei a környezeti katasztrófa veszélyét.

Ráadásul egy itt történő balesetnek eltérő következményei lehetnek: az északi-sarkvidéki térségben az olaj a rendkívüli hideg hatására viszkózusabbá válik, és melaszszerű csomókká áll össze. Ezek a csomók lesüllyedhetnek a tengerfenékre, összekeveredhetnek az üledékkel, vagy akár ráfagyhatnak a jégre is. A jégtakaró emellett akadályozza a hagyományos felszíni olajeltávolító berendezések, például a fölözőhajók és a merülőgátak működését is. A besűrűsödött olaj kiszivattyúzása szintén komoly műszaki nehézségekbe ütközik. Ráadásul a távoli, elszigetelt helyszínekre a segítség is csak nagyon lassan jut el.

Megoldás sincs igazán rá

Az elmúlt másfél évtizedben több millió dollárt fordítottak az arktiszi olajszennyezések elhárítását célzó új technológiák fejlesztésére, azonban érdemi áttörés nem született. Az olaj- és gázipari vállalatok által 2012-ben 20 millió dolláros költségvetéssel elindított közös iparági program 2017-ben azzal a megállapítással zárult, hogy a mechanikus begyűjtés hatékonyságán nem sikerült érdemben javítani. A program ezt követően inkább a diszpergálószerek használatára és a kontrollált helyszíni égetésre helyezte a hangsúlyt. Mindkét módszernek megvannak azonban a maga komoly hátulütői. A vegyi diszpergálószerek károsíthatják a tengeri élőlényeket a legérzékenyebb fejlődési szakaszaikban, az égetés során keletkező korom pedig a jégre hullva felgyorsíthatja annak olvadását.

A kanadai Churchill Tengerészeti Obszervatóriumban a tudósok tavaly télen egy különleges kísérletet végeztek. Egy jéggel borított, természetes tengervízzel feltöltött medencébe 130 liter dízelüzemanyagot engedtek, majd olajlebontó baktériumokat adtak hozzá. Ezt a módszert a 2010-es Deepwater Horizon olajfúró torony katasztrófája idején már sikeresen alkalmazták a Mexikói-öbölben.

Az arktiszi hidegben azonban a mikrobák csak nyolc hét elteltével kezdték el hatásukat kifejteni.

