Bejelentette Oroszország egykori szövetségese: örökre szól a szakítás – Soha nem tér vissza a barátság Moszkvával

Örményország örökre felfagyasztotta a KBSZSZ-ben való részvételét, Jereván nem fog visszatérni a szövetségbe – idézi Nikol Pasinján örmény miniszterelnököt a News.ru.

Ahogy önök is tudják, az Örmény Köztársaság KBSZSZ-tagsága be van fagyasztva, nem teszünk egyetlen lépést sem, hogy visszatérjünk a szövetségbe. Ezt világossá tettük a választási platformunkon is

– mondta Pasinján egy pártrendezvényen.

Arra is kitért: Örményország „kiegyensúlyozott” külügyi kapcsolatokra törekszik, ezért fontos, hogy más, többnemzeti együttműködésben részt vegyen.

A KBSZSZ vagy CSTO (Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete) egy Oroszország által vezetett védelmi szövetség, 2002-ben alapították meg. Örményország tagja volt a szervezetnek, viszont befagyasztotta tagságát, miután az ország területén állomásozó orosz katonák nem tudták megakadályozni, hogy az azerbajdzsáni hadsereg visszafoglalja Hegyi-Karabahot.

Címlapkép forrása: Aziz Karimov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

