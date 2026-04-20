Bejelentette Zelenszkij: általános mozgósítás készül, több százezer embert küldenek a frontra az oroszok

Oroszország vezetése mozgósításra készül, ez a fő oka annak, hogy jelentősen korlátozták a közösségi oldalak működését az országban – mondta tegnap este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Oroszország vezetése az elmúlt hónapokban jelentősen korlátozta azt a még megmaradt kevés, nem állami kézben lévő közösségi oldalt is, ami még működött az országban: lényegében letiltották a Whatsappot és majdnem teljesen a Telegramot is. Hivatalosan Moszkva a bűnözés elleni küzdelemmel indokolja ezeket a lépéseket, az orosz felhasználókat próbálják egy MAX nevű, Kreml által irányított alkalmazás felé terelni.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap arról beszélt:

szerinte az internetes korlátozás fő oka az, hogy Oroszország valójában mozgósításra készül.

Az ukrán vezető úgy látja: a cél az, hogy több százezer civilt hívjon fegyverbe a Kreml, ezzel a terv egy nagyobb Ukrajna elleni offenzíva elindítása lenne.

Zelenszkij azt mondta: szerinte a mozgósítást széles körű elégedetlenség, lázongás követné, ezért korlátozzák a közösségi médiát Oroszországban – így nem tudnak szervezett csoportokat alkotni az elégedetlen orosz lakosok.

Oroszország utoljára 2022 őszén rendelt el részleges mozgósítást, ekkor körülbelül 300 ezer embert szólítottak fegyverbe, elsősorban regisztrált tartalékosokat. Az orosz hadsereg vesztesége a háború kezdete óta Kijev szerint az egymillió főt is meghaladja – Moszkva nem publikál számokat saját veszteségeiről.

