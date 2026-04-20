LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Béketárgyalások: súlyos fordulat jött, állítólag tüzet nyitott Irán – De Teherán teljesen másról beszél
Globál

Béketárgyalások: súlyos fordulat jött, állítólag tüzet nyitott Irán – De Teherán teljesen másról beszél

Portfolio
Iráni hírlapok szerint dróntámadás érte az öbölben állomásozó amerikai hajókat, amelyek az iráni blokádot tartják fenn. Iráni vezetők közben igencsak vegyes jeleket küldenek arról, mi lesz a Teherán-Washington tárgyalásokról.

Donald Trump elnök pár órája jelentette be: Amerika lefoglalt egy iráni teherhajót, amely meg akarta sérteni az Irán köré vont blokádot. Teherán kalózkodásnak nevezte az incidenst.

Az iráni Tasznim hírügynökség arról ír –

a forradalmi gárda válaszcsapásként dróntámadást indított az öbölben állomásozó amerikai hadihajók ellen.

Ennek más forrásból semmi jele: Amerika sem jelentette, hogy támadás érte volna hadihajóikat. Ha ez valóban így történt volna, borulna is a holnap lejáró tűzszünet.

Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Videó: lecsaptak Amerika elit harcosai – Elfoglalták a Touskát az éj leple alatt

Trump bejelentette: tüzet nyitottak az amerikaiak egy repülőgép-hordozó méretű hajóra, azonnal kilőtt az olaj ára

Közben iráni vezetők vegyes jeleket küldenek a béketárgyalások jövőjével kapcsolatosan: az Al-Dzsazíra többet is idézett közülük az elmúlt órákban. Van, aki azt mondja, Teherán nem fog tárgyalni Washingtonnal, amíg nem kap „pozitív jeleket,” más arról beszél, hogy lesz tárgyalás, viszont a diplomácia a „harctéri cselekmények folytatása.”

Közben a lap megemlíti: Iszlámábádban, Pakisztán fővárosában már bőven zajlanak az előkészületek az Irán-Amerika tárgyalások számára, ezek alapján valószínűleg lesz újabb béketárgyalás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap
Levegőbe emelkedett a jövő fegyvere Amerikában: tesztelték a YFQ-44A-t
Elpattant a húr az Egyesült Államokban: minden hidat és erőművet megsemmisítő csapás jöhet Iránban
