Béketárgyalások: súlyos fordulat jött, állítólag tüzet nyitott Irán – De Teherán teljesen másról beszél

Iráni hírlapok szerint dróntámadás érte az öbölben állomásozó amerikai hajókat, amelyek az iráni blokádot tartják fenn. Iráni vezetők közben igencsak vegyes jeleket küldenek arról, mi lesz a Teherán-Washington tárgyalásokról.

Donald Trump elnök pár órája jelentette be: Amerika lefoglalt egy iráni teherhajót, amely meg akarta sérteni az Irán köré vont blokádot. Teherán kalózkodásnak nevezte az incidenst.

Az iráni Tasznim hírügynökség arról ír –

a forradalmi gárda válaszcsapásként dróntámadást indított az öbölben állomásozó amerikai hadihajók ellen.

Ennek más forrásból semmi jele: Amerika sem jelentette, hogy támadás érte volna hadihajóikat. Ha ez valóban így történt volna, borulna is a holnap lejáró tűzszünet.

Közben iráni vezetők vegyes jeleket küldenek a béketárgyalások jövőjével kapcsolatosan: az Al-Dzsazíra többet is idézett közülük az elmúlt órákban. Van, aki azt mondja, Teherán nem fog tárgyalni Washingtonnal, amíg nem kap „pozitív jeleket,” más arról beszél, hogy lesz tárgyalás, viszont a diplomácia a „harctéri cselekmények folytatása.”

Közben a lap megemlíti: Iszlámábádban, Pakisztán fővárosában már bőven zajlanak az előkészületek az Irán-Amerika tárgyalások számára, ezek alapján valószínűleg lesz újabb béketárgyalás.

