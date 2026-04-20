Beszakadt az úttest Budapesten: szinte megbénult a közlekedés a főváros egyik legforgalmasabb szakaszán

2026. április 20-án, hétfőn kora reggel beszakadt az úttest a XIII. kerületi Róbert Károly körút 40. szám előtt, miután megsérült egy 300 milliméter átmérőjű víznyomócső. A hiba elhárításának idejére a Pap Károly utca és a Teve utca közötti szakaszon lezárták az Árpád híd felé vezető két külső forgalmi sávot.

A helyszínen a rendőrség irányítja a forgalmat, azonban a korlátozások miatt komoly torlódásokra kell készülni.

A Fővárosi Vízművek szakemberei már megkezdték a sérült csőszakasz cseréjét, valamint a kármentesítési munkálatokat. A csőtörés következtében a Róbert Károly körút 34. és 40. szám közötti épületekben átmenetileg szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. A vízhiány enyhítésére szükségkutat nyitottak a környéken.

A helyreállítás a tervek szerint a délutáni órákban fejeződik be. Az útlezárás a munkálatok végéig biztosan érvényben marad.

