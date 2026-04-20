Globál

Beszakadt az úttest Budapesten: szinte megbénult a közlekedés a főváros egyik legforgalmasabb szakaszán

Csőtörés, valamint az ez által okozott útbeszakadás miatt lezárták a Róbert Károly körút két külső sávját az Árpád híd felé vezető oldalon, hétfőn reggel, tájékoztatott a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A környéken átmeneti vízhiányra és jelentős forgalmi torlódásra kell számítani, a javítási munkálatok várhatóan a délutáni órákig tartanak - írja a Fővárosi Vízművek a Facebook-oldalán.

2026. április 20-án, hétfőn kora reggel beszakadt az úttest a XIII. kerületi Róbert Károly körút 40. szám előtt, miután megsérült egy 300 milliméter átmérőjű víznyomócső. A hiba elhárításának idejére a Pap Károly utca és a Teve utca közötti szakaszon lezárták az Árpád híd felé vezető két külső forgalmi sávot.

A helyszínen a rendőrség irányítja a forgalmat, azonban a korlátozások miatt komoly torlódásokra kell készülni.

A Fővárosi Vízművek szakemberei már megkezdték a sérült csőszakasz cseréjét, valamint a kármentesítési munkálatokat. A csőtörés következtében a Róbert Károly körút 34. és 40. szám közötti épületekben átmenetileg szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. A vízhiány enyhítésére szükségkutat nyitottak a környéken.

A helyreállítás a tervek szerint a délutáni órákban fejeződik be. Az útlezárás a munkálatok végéig biztosan érvényben marad.

Megérkezett a felvétel: a nyílt vízen robbantott fel egy hajót az Egyesült Államok, de mélyen hallgatnak a részletekről

Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Megérkezett a jelzés: újabb pusztító gépeket kapott Oroszország, de a folyamatos sietségnek hatalmas ára lehet

Címlapkép forrása: Fővárosi Vízművek

Ez is érdekelhet
Bejelentette Zelenszkij: általános mozgósítás készül, több százezer embert küldenek a frontra az oroszok
Trump bejelentette: tüzet nyitottak az amerikaiak egy repülőgép-hordozó méretű hajóra, azonnal kilőtt az olaj ára
Elpattant a húr az Egyesült Államokban: minden hidat és erőművet megsemmisítő csapás jöhet Iránban
