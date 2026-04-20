Betelt a pohár Iránnál: nyílt agresszióval vádolják az Egyesült Államokat
Irán jelenleg nem tervez újabb tárgyalási fordulót az Egyesült Államokkal – jelentette be hétfőn Eszmáil Bagáí, az iráni külügyminisztérium szóvivője - közölte az Iran International.

"Jelenleg nincs tervünk a tárgyalások következő fordulójára" – mondta Bagáí a sajtótájékoztatóján.

Teherán szerint Washington nem mutat valódi elkötelezettséget a diplomácia iránt. Ezt a tűzszünet többszöri megsértése is alátámasztja.

A szóvivő kiemelte, hogy az Egyesült Államok lépései aláássák a bizalmat. Példaként a Libanonhoz kapcsolódó megállapodások megszegését, valamint az Irán elleni tengeri blokád bevezetésére tett kísérleteket említette.

Bagáí az ENSZ-határozatok értelmében "egyértelmű agressziós cselekménynek" minősítette egy iráni kereskedelmi hajó elleni amerikai támadást. Hozzátette: a szavak és a tettek közötti ellentmondás tovább növeli az iráni nép bizalmatlanságát az amerikai szándékokkal szemben. Irán a nemzeti érdekei alapján fog dönteni a tárgyalások jövőjéről.

