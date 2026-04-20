Brutális átalakítást jelentettek be: gyilkos drónrajt és robotrepülőket indíthat a raktérből az új repülő anyahajó

Az Airbus 2026. április 18-án hivatalosan is megerősítette, hogy kifejleszti az A400M Atlas úgynevezett "anyahajó" változatát. Az új konfiguráció lényege, hogy

a repülőgép a rakteréből akár 12 darab, a Taurus tartozó manőverező robotrepülőgépet is képes lesz indítani.

Ugyanez a moduláris kialakítás drónhordozó szerepkörben is bevethető. A küldetés jellegétől függően egyetlen bevetés során legfeljebb 50 közepes méretű drónt juttathat célba.

A fejlesztés egy meg nem nevezett európai megrendelő bevonásával zajlik. A projekt valószínűleg a francia és a német légierő korábbi kísérleteire épít. Ezek során már tesztelték a drónok rakteréből történő indítását, valamint az aerodinamikai leválasztás feltételeit. A koncepció jól illeszkedik a nyugati katonai doktrínákhoz, amelyekben egyre nagyobb hangsúlyt kap az elosztott csapásmérés, a tömeges bevetés és a rugalmas erőkivetítés.

A megoldás kulcsa a raktér moduláris felépítése. A mintegy 340 köbméteres tehertérbe külső felfüggesztési pontok nélkül, egy úgynevezett raklapos rendszerrel integrálják a fegyverzetet. Ezzel a gép megőrzi eredeti hatótávolságát és üzemanyag-hatékonyságát. Az A400M raktere jelenleg is kapacitásbővítésen esik át, amelynek során a maximális engedélyezett hasznos terhet 37 tonnáról 40 tonnára növelik. Ez tovább javítja a csapásmérő változat teherbírását.

A 0,68-0,72 Mach sebességgel utazó szállítógép eleve nem az ellenséges légtérbe való behatolásra készült.

Éppen ezért a fő alkalmazási módja a távolsági csapásmérés lesz, amelynek során a gép a veszélyzónán kívülről indítja el a nagy hatótávolságú fegyvereket.

Ez lényegesen megnöveli a platform túlélőképességét a hagyományos vadászbombázókhoz képest, amelyeknek gyakran mélyen be kell hatolniuk az ellenséges légvédelmi zónákba.

