CNN: Ukrajna megtalálta a megoldást, hogyan kerekedhet az oroszok fölé, ez örökre megváltoztatja a hadviselést

Az orosz-ukrán háborúban már előfordult olyan eset, hogy orosz katonák robotoknak adták meg magukat. Az ukrán 3. önálló rohamdandár NC13 nevű alakulatának parancsnoka, Mikola Zinkevics a CNN-nek elmondta, hogy a szóban forgó akció során egyetlen lövés sem dördült el. Az állást kizárólag földi robotok és légi drónok foglalták el. Azóta az ilyen jellegű bevetések mindennapossá váltak az egységnél. A parancsnok szerint az idei év fő célja, hogy
a gyalogság egyharmadát autonóm és távirányítású eszközökkel váltsák ki.
Erre azért van szükség, mert Ukrajna az élőerő tekintetében soha nem lesz képes felülmúlni Oroszországot.
A szárazföldi drónok, vagyis a távirányított kerekes és lánctalpas járművek eredetileg sebesültszállításra és utánpótlási feladatokra szolgáltak, mára azonban rendszeresített harci eszközzé váltak. A hagyományos járművekhez képest nehezebb észlelni és megsemmisíteni őket. Emellett időjárástól függetlenül bevethetők, nagyobb hasznos terhet képesek szállítani, és az akkumulátoruk üzemideje is lényegesen hosszabb. Tavaly például egy géppuskával felszerelt földi robot 45 napon át egyedül tartóztatott fel egy orosz előrenyomulást. Az eszköznek mindössze
kétnaponta volt szüksége töltésre és minimális karbantartásra.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden bejelentette, hogy a drónok és a robotok az elmúlt három hónapban több mint 22 ezer bevetést hajtottak végre, megkímélve a katonákat a legveszélyesebb feladatoktól. A fejlesztés üteme Mihajlo Fedorov januári védelmi miniszteri kinevezésével kapott újabb lendületet. A korábban digitális átalakulásért felelős miniszter egy technológiára és adatelemzésre épülő haditervet dolgozott ki. Ennek célja többek között egy 15-20 kilométer mély, drónokkal és robotokkal folyamatosan ellenőrzött "halálzóna" kialakítása a frontvonal mentén. További célkitűzés a beérkező rakéták és drónok legalább 95 százalékának elfogása valós idejű felderítési adatok alapján. A program keretében már mintegy ezer drónoperátor dolgozik.
Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzése szerint Ukrajna drónfölénye érdemben hozzájárul az orosz előrenyomulás megtorpanásához, valamint a közelmúltbeli ukrán ellentámadások sikereihez. A brit Royal United Services Institute (RUSI) szakértője, Robert Tollast úgy véli, hogy a szárazföldi robotok egyelőre nem képesek területek megtartására. Ugyanakkor a sebesültszállításban, a logisztikában, az aknamentesítésben és egyre inkább a taktikai feladatokban is életeket mentenek. A szakértő szerint
szinte biztosra vehető, hogy a jövőben más hadseregek is rendszeresítik ezeket a technológiákat.
Ukrajna drónhadviselési tapasztalata nemzetközi szinten is jelentősen felértékelődött. A közel-keleti országok egyre fogékonyabbak az ukrán megoldásokra, mivel jelenleg gyakran több millió dolláros rakétákkal kényszerülnek megsemmisíteni az olcsó támadó drónokat. Volodimir Zelenszkij személyesen is tárgyalt Szaúd-Arábiában, Katarban, az Egyesült Arab Emírségekben, Törökországban és Szíriában, hogy ukrán technológiai szakértelmet kínáljon katonai támogatásért cserébe. Az öböl menti országok ugyanis olyan eszközökkel, például modern légvédelmi rendszerekkel rendelkeznek, amelyekre Kijevnek égető szüksége van.
A következő nagy technológiai áttörést a mesterséges intelligencia (MI) integrálása jelentheti a személyzet nélküli rendszerekbe, amelyhez Ukrajna már valós harctéri adatokat használ fel. Zinkevics parancsnok ugyanakkor óvatosságra int ezzel kapcsolatban. Meggyőződése szerint a végső döntést mindig emberi kezelőnek kell meghoznia, mivel a mesterséges intelligencia egyelőre nem képes garantáltan megkülönböztetni a baráti egységeket az ellenségtől.
Az emberi élet felbecsülhetetlen, a robotok viszont nem véreznek
- fogalmazott a parancsnok. Hozzátette, hogy a robotizált szárazföldi rendszerek fejlesztését a jelenleginél sokkal gyorsabban és jóval nagyobb léptékben kellene megvalósítani.
Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
