Csád több száz katonát küld a káoszba süllyedt szigetország segítségére – Indul az ENSZ missziója

A döntést a csádi parlament rendkívüli plenáris ülésén jelentették be. Mahamat Idriss Déby Itno államfő Ali Kolotou Tchaimi parlamenti házelnök által felolvasott üzenetében azt hangoztatta, hogy az ország elkötelezett a nemzetközi stabilitás mellett.
Csád nagy tiszteletben tartja a békét és biztonságot egy nemzet fejlődésében. Csád elkötelezettsége része egy olyan testvéri országnak nyújtott nemzetközi szolidaritásnak és támogatásnak, amelynek a létét éri fenyegetés
- áll a csádi államfő üzenetében.
A most bejelentett misszió 12 hónapra szól, és a haiti hatóságok támogatását célozza a csádi vezető szóhasználatában "törvénytelen és hitetlen" fegyveres bandák elleni küzdelemben.
Az államfő üzenete szerint április elején mintegy 400 csádi katona már megérkezett Haitire, most pedig további két, egyenként 750 fős zászlóaljat menesztenek oda.
Az ENSZ szerint az új erő telepítése áprilisban kezdődhet meg, és legkésőbb nyárra vagy őszre érheti el a teljes, mintegy 5500 fős létszámot.
A misszió mandátuma 2026 szeptemberének végén jár le, de a mandátumot az ENSZ Biztonsági Tanácsa meghosszabbíthatja.
A fegyveres csoportok okozta erőszakhullám miatt több mint egymillió ember kényszerült elhagyni otthonát Haitin, és 2021 óta csaknem húszezren vesztették életüket.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Mentor David Lorens
Egész Európát fenyegette katonai támadással a Kreml: a kontinens vezető hatalma nem hagyja magát megfélemlíteni
Reagáltak Moszkva listájára.
Máris mélyrepülésbe kezdtek a légitársaságok, ahogy újra fokozódik a feszültség a Közel-Kelet és az Egyesült Államok körül
Ráültek a részvényekre az iráni feszültségből fakadó, olajárakkal kapcsolatos aggodalmak.
Sejtelmesen utalt Magyarországra a brüsszeli vezető: fordulatot hozhat Magyar Péter az uniós politikában
Eddig csak Magyarország blokkolta a szankciókat.
Kimondta a Commerzbank: formálisan is elutasítja az UniCredit közeledését
Ellenséges felvásárlást kiált a német gigabank.
Megszólaltak Európa legerősebb vezetői Magyar Péter győzelméről: előrelépés jöhet az Ukrajnának szánt hitelben
Új korszakot és pozitív fejleményeket emlegetnek.
Óriási csőd Magyarországon: tízmilliárdok sorsa került veszélybe az egyetemi alapítvány cégének bedőlésével
Láthatóvá válnak az egyetemi modellváltás kockázatai.
Ketyeg az óra, mindjárt lejár a tűzszünet: megszólalt Donald Trump – Folytatódhat a háború?
Trump nem akarja elsietni a dolgokat.
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Zsiday Viktor: A ciklus elején elkövetett hiba sokéves következményekkel járhat
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Az orosz olaj és gáz, vagy az uniós pénzek fontosabbak Magyarországnak?
A választási kampány egyik központi kérdése volt az olcsó orosz energia. Nagy kérdés, hogy valójában mennyire olcsó, és vajon többet ér-e, mint a beragadt uniós... The post Az orosz olaj é
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Meddig száguldhat a forint, és lehet-e túl erős?
Ellentétes erők küzdelme fog zajlani, ha valóban az euró lesz az irány.
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.