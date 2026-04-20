Csád több száz katonát küld a káoszba süllyedt szigetország segítségére – Indul az ENSZ missziója
Csád több száz katonát küld a káoszba süllyedt szigetország segítségére – Indul az ENSZ missziója

MTI
Csád további, 1500 fős biztonsági kontingens küldését jelentette be hétfőn Haitire a szigetországot rettegésben tartó fegyveres bandák elleni nemzetközi erőfeszítések részeként, az ENSZ által támogatott új nemzetközi erő, a Gang Suppression Force (GSF) keretében.

A döntést a csádi parlament rendkívüli plenáris ülésén jelentették be. Mahamat Idriss Déby Itno államfő Ali Kolotou Tchaimi parlamenti házelnök által felolvasott üzenetében azt hangoztatta, hogy az ország elkötelezett a nemzetközi stabilitás mellett.

Csád nagy tiszteletben tartja a békét és biztonságot egy nemzet fejlődésében. Csád elkötelezettsége része egy olyan testvéri országnak nyújtott nemzetközi szolidaritásnak és támogatásnak, amelynek a létét éri fenyegetés

- áll a csádi államfő üzenetében.

A most bejelentett misszió 12 hónapra szól, és a haiti hatóságok támogatását célozza a csádi vezető szóhasználatában "törvénytelen és hitetlen" fegyveres bandák elleni küzdelemben.

Az államfő üzenete szerint április elején mintegy 400 csádi katona már megérkezett Haitire, most pedig további két, egyenként 750 fős zászlóaljat menesztenek oda.

Az ENSZ szerint az új erő telepítése áprilisban kezdődhet meg, és legkésőbb nyárra vagy őszre érheti el a teljes, mintegy 5500 fős létszámot.

A misszió mandátuma 2026 szeptemberének végén jár le, de a mandátumot az ENSZ Biztonsági Tanácsa meghosszabbíthatja.

A fegyveres csoportok okozta erőszakhullám miatt több mint egymillió ember kényszerült elhagyni otthonát Haitin, és 2021 óta csaknem húszezren vesztették életüket.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Mentor David Lorens

