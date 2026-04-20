Drámai fordulat Magyarország szomszédjában: megszavazták a kilépést, teljes összeomlás fenyeget?
Megvonta támogatását a négypárti bukaresti kormányt vezető Ilie Bolojan nemzeti liberális miniszerelnöktől a koalíció legnagyobb frakciójával rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) - jelentette be hétfőn Sorin Grindeanu, a PSD elnöke.

A PSD mintegy ötezer tagja gyűlt össze hétfőn az ország több, egymással online kapcsolatban álló regionális központjában, hogy mérleget vonjon a párt kormányzati eredményeiről,

97,7 százalékuk pedig megszavazta, hogy a PSD vonja meg a bizalmat Ilie Bolojantól,

aki a mérsékelt jobboldali Nemzeti Liberális Párt (NLP) vezetője. A szavazásra bocsátott kérdés felvetése is jelezte, hogy a PSD az európai elkötelezettségű pártokkal közösen szeretne újabb koalíciós megállapodást kötni, és lázadása kifejezetten Bolojan személye ellen irányul.

A román média értesülései szerint

a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, ha Bolojan három napon belül nem mond le a miniszterelnöki tisztségről,

majd a párt bizalmatlansági szavazást kezdeményez a parlamentben a Bolojan-kabinet maradékának megbuktatására.

A bukaresti parlament Európa-párti politikai erőinek részvételével tavaly júniusban megalakult kormányban – a PSD-n és PNL-n kívül – a liberális Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is részt vesz, azonban a PSD és a PNL egymás nélkül nem tud úgy parlamenti többséget alkotni, hogy ne vonja be a kormányoldal által szélsőségesnek nevezett, magát szuverenistaként meghatározó ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR), illetve az abból kivált két kisebb nacionalista pártot.

A Transtelex tudósítása szerint a PSD elsöprő szavazása után az USR kiállt Bolojan mellett, a miniszterelnök pedig egyértelművé tette, hogy nem hajlandó lemondani. 

