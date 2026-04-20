Egész Európát fenyegette katonai támadással a Kreml: a kontinens vezető hatalma nem hagyja magát megfélemlíteni
MTI
Bekérették a német külügyminisztériumba az orosz nagykövetet a Németországot ért közvetlen fenyegetések miatt - közölte a berlini tárca az X-en hétfőn.

Oroszország közvetlen fenyegetése németországi célpontok ellen kísérlet arra, hogy gyengítsék támogatásunkat Ukrajna számára, és felmérjék elszántságunkat. Válaszunk egyértelmű: nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni!. Az ilyen fenyegetések és mindenféle kémtevékenység Németországban teljességgel elfogadhatatlanok. Emiatt ma bekérették az orosz nagykövetet

- áll a német diplomáciai tárca állásfoglalásában.

Az orosz védelmi minisztérium április 15-én közzétette azoknak az ukrán cégeknek és közös vállalatoknak az elnevezését és címét, amelyek nyugat-európai országokban, illetve Törökországban és Izraelben Ukrajna számára, Oroszország támadására szánt drónokat gyártanak.

Az orosz tárca szerint nyolc európai országról van szó:

Németország, Nagy-Britannia, Dánia, Lettország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország és Csehország. Spanyol, olasz, cseh, izraeli és török területen pedig alkatrészeket gyártanak hozzájuk.

"Az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának nyilatkozatát a szó legszorosabb értelmében kell érteni: a drónok és egyéb haditechnikai gyártás közölt helyszínei az orosz fegyveres erők potenciális legitim célpontjainak jegyzékét jelenti" - írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke április 15-én este az X közösségi portálon.

Az, hogy a csapásmérés lehetősége mikor válik valósággá, csak a helyzet alakulásától függ

- fűzte hozzá a volt orosz elnök.

"Hitleri hordákról" beszél Putyin jobbkeze: Európa-szerte virágzik a nácizmus Szergej Lavrov szerint

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

