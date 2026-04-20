Egész Európát fenyegette katonai támadással a Kreml: a kontinens vezető hatalma nem hagyja magát megfélemlíteni

Oroszország közvetlen fenyegetése németországi célpontok ellen kísérlet arra, hogy gyengítsék támogatásunkat Ukrajna számára, és felmérjék elszántságunkat. Válaszunk egyértelmű: nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni!. Az ilyen fenyegetések és mindenféle kémtevékenység Németországban teljességgel elfogadhatatlanok. Emiatt ma bekérették az orosz nagykövetet
- áll a német diplomáciai tárca állásfoglalásában.
Az orosz védelmi minisztérium április 15-én közzétette azoknak az ukrán cégeknek és közös vállalatoknak az elnevezését és címét, amelyek nyugat-európai országokban, illetve Törökországban és Izraelben Ukrajna számára, Oroszország támadására szánt drónokat gyártanak.
Az orosz tárca szerint nyolc európai országról van szó:
Németország, Nagy-Britannia, Dánia, Lettország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország és Csehország. Spanyol, olasz, cseh, izraeli és török területen pedig alkatrészeket gyártanak hozzájuk.
"Az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának nyilatkozatát a szó legszorosabb értelmében kell érteni: a drónok és egyéb haditechnikai gyártás közölt helyszínei az orosz fegyveres erők potenciális legitim célpontjainak jegyzékét jelenti" - írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke április 15-én este az X közösségi portálon.
Az, hogy a csapásmérés lehetősége mikor válik valósággá, csak a helyzet alakulásától függ
- fűzte hozzá a volt orosz elnök.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!