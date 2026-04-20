Elképesztő fegyverről hullott le a lepel: rekordidő alatt készült el a gép, ami drasztikusan átírja a flották védelmét
A BlackSea Technologies amerikai vállalat bemutatta Comet elnevezésű, személyzet nélküli felszíni hajójának felfegyverzett változatát. Az új eszköz rakétafegyverzettel és önálló célzórendszerrel képes légvédelmi feladatok ellátására. Ezzel a drónok, helikopterek és alacsonyan repülő repülőgépek elleni védelmet a hagyományos hadihajókról kisméretű, gyors és olcsó autonóm platformokra terjesztik ki - közölte az Army Recognition.
AgroFuture 2026
Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.
Információ és jelentkezés

A 2026. április 19-én bemutatott Comet USV (személyzet nélküli vízfelszíni jármű) négy rakétát hordoz.

Ezek feltehetően AGM-114 Hellfire és AIM-9X Sidewinder típusú fegyverek, amelyekből kettőt-kettőt rögzítettek a fedélzeten.

A célravezetést egy orr-részbe épített elektrooptikai és infravörös szenzortorony támogatja. A jármű teljes értékű fedélzeti tűzvezető rendszerrel rendelkezik, így önállóan képes a légi fenyegetések felderítésére, nyomon követésére és leküzdésére.

A felfegyverzett változatot mindössze egy hónap alatt építették meg. Ez arra utal, hogy a BlackSea Technologies nem csupán technológiai demonstrátornak szánta az alrendszereket, hanem egy azonnal rendszeresíthető, komplett eszközt kívánt bemutatni. A hajótest kialakítása egy több mint húszéves szolgálati múlttal rendelkező platformcsaládon alapul. Ezt korábban az amerikai Haditengerészeti Kutatási Hivatal (Office of Naval Research) programjaiban, például a nagy sebességű USSV-HS projektben is alkalmazták.

A Comet moduláris felépítése lehetővé teszi a fegyverzet és a szenzorok feladatspecifikus cseréjét, illetve bővítését.

Az új koncepció lényege, hogy a kis hatótávolságú légvédelmet olcsó és nagy számban bevethető, személyzet nélküli hajókra telepítik, amelyeket a nagyobb felszíni egységek közelében helyeznek el. Akár rajtaktikát alkalmazva is bevethetők, amivel jelentősen növelik a flotta túlélőképességét és a légvédelmi ernyő kiterjedését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

