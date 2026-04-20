Feszült térségben bukkant fel az izraeli gyártmányú ATMOS fegyverrendszerek: mélységi csapásokra is képes lesz a szigetország hadserege

Az éles lövészeten a filippínó haderő tüzérezredének („King of Battle”) katonái az amerikai 25. gyaloghadosztály 3. zászlóaljával együttműködve hajtották végre a telepítési, célzási és tűzvezetési eljárásokat. Az amerikai egység M777A2 típusú vontatott tarackokkal volt felszerelve. A gyakorlat így egyúttal lehetőséget adott az önjáró és a vontatott tüzérségi doktrínák összehasonlítására is. A közös tűzvezetés során a rendszer kompatibilisnek bizonyult a szövetséges célmegjelölő hálózatokkal és a digitális tűzvezetési rendszerekkel.
Az Elbit Systems által fejlesztett ATMOS (Autonomous Truck-Mounted Howitzer System) egy 6x6-os vagy 8x8-as terepjáró tehergépkocsi alvázára szerelt, 155 milliméteres, 52-es kaliberhosszúságú löveget alkalmaz. Ez a fegyver szabványos NATO-lőszerekkel, a lövedéktípustól függően akár 40 kilométert meghaladó hatótávolságot is elérhet. A rendszer legfőbb előnye a „lő és mozog” képesség.
A lövés leadása után az eszköz gyorsan helyet változtathat, így jelentősen csökkenti az ellenséges válaszcsapás kockázatát.
A Fülöp-szigeteki védelmi minisztérium 2020-ban kötött szerződést az Elbit Systemsszel az ATMOS beszerzésére, amely a filippínó fegyveres erők modernizációs programjának második ütemében valósult meg. Az első darabokat 2022-ben szállították le. Ennek köszönhetően a tüzéregységek fokozatosan állhattak át az új eszközre az idei első éles bevetést megelőzően.
A korábbi vontatott rendszerekhez képest az ATMOS lényegesen rövidebb telepítési és áthelyezési időt biztosít, miközben magas tűzgyorsaságot, valamint gyorstüzelési és tartós tüzelési képességet egyaránt kínál. Az automatizált irányzó- és navigációs rendszerek javítják a találati pontosságot, és csökkentik a kezelőszemélyzet terhelését. Mindez különösen fontos a filippínó szigetvilágban, ahol a szétszórt szigetek közötti gyors átcsoportosítás alapvető követelmény. A precíziós irányítású lőszerekkel való kompatibilitás révén
a hadsereg nagy értékű célok elleni mélységi tűzcsapásokra is képessé válik.
A Salaknib 26 keretében végrehajtott sikeres éles lövészet azt jelzi, hogy a filippínó tüzérség jelentős lépést tett az ATMOS rendszerrel elérhető teljes műveleti képesség elérése felé. A kétoldalú gyakorlat megerősítette az amerikai-filippínó szövetség keretében megvalósuló tűzkoordináció, a logisztika, valamint a vezetés és irányítás összehangolásának fontosságát.
Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images
