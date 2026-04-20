Hatalmas csapást kapott Irán: kiderült, mitől függ a lebombázott fegyveripar feltámasztása

A lap magas rangú izraeli katonai tisztségviselőkre hivatkozva közölte ezt az értékelést. A megállapítás azután született, hogy Izrael célzott csapásokat mért a kulcsfontosságú iráni fegyverfejlesztési létesítményekre. A tisztségviselők egy pénteki tájékoztatón ugyanakkor jelezték,

hogy Irán várhatóan gyorsan megpróbálja majd helyreállítani a gyártókapacitása legalább egy részét.

A helyreállítás üteme több tényezőtől is függ. Kérdéses például, hogy az Egyesült Államokkal kötendő esetleges megállapodás milyen korlátokat szab majd az iráni rakétaprogramnak. Szintén meghatározó lesz, hogy Teherán milyen mértékben fér hozzá a szövetségesei, elsősorban Kína által biztosított nyersanyagokhoz és berendezésekhez. Emellett az is döntő szempont, hogy az ország mekkora forrásokat tud fordítani a hadiipar újjáépítésére.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 20. Betelt a pohár Iránnál: nyílt agresszióval vádolják az Egyesült Államokat

