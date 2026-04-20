"Hitleri hordákról" beszél Putyin jobbkeze: Európa-szerte virágzik a nácizmus Szergej Lavrov szerint

Nagyon sajnálatos módon jelenleg ez az ideológia, sőt, a nácizmus gyakorlata is újjáéled a többi között – bármennyire szomorú ez – Németországban, valamint azokban az országokban, amelyek a Szovjetunió elleni támadás során csatlakoztak Hitler hordáihoz. Most újra megpróbálják ezek alatt az elátkozott zászlók alatt egyesíteni őket, hogy stratégiai vereséget mérjenek országunkra. Ez természetesen a balti országokra is vonatkozik, látjuk ezt Finnországban is, Ukrajnáról már nem is beszélek
- hangoztatta az orosz külügyminiszter.
A nácizmus újjáélesztésére irányuló kísérletekkel kapcsolatban megemlítette Nagy-Britanniát is, amely mint mondta, "mindig is a faji felsőbbrendűség filozófiájának szülőhelye volt". Azzal vádolt meg uniós vezetőket, hogy közösen Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – akit az európai értékek védelmezőjének tekintenek –
szándékukban áll az európai hadseregeket a nácizmus zászlaja alatt egyesíteni.
A szovjet és orosz propaganda gyakran visszatérő eleme a náci Németország feletti második világháborús győzelem felelevenítése, illetve a "nagy honvédő háború" körülményeinek – akár alaptalan – megfeleltetése a mai nemzetközi konfliktusoknak. Mint emlékezetes, az Ukrajna elleni háború ("különleges hadművelet") 2022-es megindítását is részben a kelet-európai ország "nácimentesítésével" indokolta a Kreml.
A közel-keleti problémákról szólva elismerte, hogy a palesztin állam létrehozásának esélye egyre csökken. Úgy vélekedett, hogy a Perzsa-öbölbeli válság "nem fogja elkerülni" az ODKB régióját. Meglátása szerint azok, akik igyekeznek fenntartani ezt a káoszt, egyik legfontosabb céljukként az iszlám világ megosztásának elmélyítését tűzték ki maguk elé.
Lavrov úgy vélekedett, hogy Oroszország erkölcsi vezető szerepére a nemzetközi színtéren a jelenlegi válság lezárulta után minden eddiginél nagyobb szükség lesz.
"Ezen az alapon közösen aktívan részt veszünk majd az egyenlő és oszthatatlan biztonsági architektúra jövőbeli körvonalainak kidolgozásában az eurázsiai térségben. Az ODKB-t olyan struktúrának tekintjük, amely egy ilyen biztonsági architektúra egyik alappillére lehet" - mondta.
Lavrov érvelése szerint azok, akik ma megpróbálnak háborúk kirobbantásával és megfélemlítéssel uralkodó helyzetbe kerülni a világon, egyre újabb és újabb fenyegetéseket hoznak létre Eurázsiában. Mint fogalmazott, amíg
a Nyugat egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben folyamodik a jogtalan erőalkalmazáshoz, a neokolonialista diktatúra módszereihez és a nyílt rabláshoz,
addig az ODBK országai nem térnek el a nemzetközi jog normáitól.
"Az ODKB-ban nincs olyan pálcafegyelem, mint amilyet a NATO-ban látunk. Gondolom, ezt mindannyian megerősíthetik. És most ez a pálcafegyelem átterjedt az Európai Unióra is, ahol a senki által meg nem választott brüsszeli bürokrácia olyan intézkedéseket próbál meg kikövetelni az európai népek által megválasztott kormányoktól, amelyek nem illeszkednek az EU működésének elfogadott normáihoz" - bírálta az uniós döntéshozatalt az orosz diplomácia vezetője.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Súlyos vádak robbantak: nemzetbiztonsági kockázatot jelent Trump kulcsfontosságú embere?
A "kudarcnak" bélyegzett FBI-igazgató perel.
Meddig tarthat a Tisza-rali, ha mindjárt beüt az iráni válság?
Ez most a stratégia a forintban.
Meddig száguldhat a forint, és lehet-e túl erős?
Ellentétes erők küzdelme fog zajlani, ha valóban az euró lesz az irány.
Budapestre jön a legendás fizikus, aki millióknak magyarázta el a tér és idő működését
Leleplezték a nagy trükköt: nyugati alkatrészekből épül a legmodernebb orosz csúcsfegyver, az Szu-57-es vadászgép
Rengeteg vállalatot érint a jelentés.
Bármelyik pillanatban beüthet a katasztrófa Moszkva miatt - A legnagyobb probléma, hogy semmivel nem lehet megállítani
Pedig dollármilliók égtek el a kutatásra.
Egy korszak vége: lehúzza a rolót a legendás magyar bormárka több évtizedes gyára
Fenntarthatatlanná vált a gazdálkodás.
Újra megszólalt Irán a béketárgyalásokról - Van még remény a tűzszünet meghosszabbítására?
Reggel még elég pesszimistán látták a helyzetet.
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Zsiday Viktor: A ciklus elején elkövetett hiba sokéves következményekkel járhat
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Az orosz olaj és gáz, vagy az uniós pénzek fontosabbak Magyarországnak?
A választási kampány egyik központi kérdése volt az olcsó orosz energia. Nagy kérdés, hogy valójában mennyire olcsó, és vajon többet ér-e, mint a beragadt uniós... The post Az orosz olaj é
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Meddig száguldhat a forint, és lehet-e túl erős?
Ellentétes erők küzdelme fog zajlani, ha valóban az euró lesz az irány.
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.