A nácizmus ideológiája és gyakorlata újjáéled Németországban és azokban az országokban, amelyek csatlakoztak a "hitleri hordákhoz" - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) Parlamenti Közgyűlésének hétfői moszkvai ülésén.

Nagyon sajnálatos módon jelenleg ez az ideológia, sőt, a nácizmus gyakorlata is újjáéled a többi között – bármennyire szomorú ez – Németországban, valamint azokban az országokban, amelyek a Szovjetunió elleni támadás során csatlakoztak Hitler hordáihoz. Most újra megpróbálják ezek alatt az elátkozott zászlók alatt egyesíteni őket, hogy stratégiai vereséget mérjenek országunkra. Ez természetesen a balti országokra is vonatkozik, látjuk ezt Finnországban is, Ukrajnáról már nem is beszélek

- hangoztatta az orosz külügyminiszter.

A nácizmus újjáélesztésére irányuló kísérletekkel kapcsolatban megemlítette Nagy-Britanniát is, amely mint mondta, "mindig is a faji felsőbbrendűség filozófiájának szülőhelye volt". Azzal vádolt meg uniós vezetőket, hogy közösen Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – akit az európai értékek védelmezőjének tekintenek –

szándékukban áll az európai hadseregeket a nácizmus zászlaja alatt egyesíteni.

A szovjet és orosz propaganda gyakran visszatérő eleme a náci Németország feletti második világháborús győzelem felelevenítése, illetve a "nagy honvédő háború" körülményeinek – akár alaptalan – megfeleltetése a mai nemzetközi konfliktusoknak. Mint emlékezetes, az Ukrajna elleni háború ("különleges hadművelet") 2022-es megindítását is részben a kelet-európai ország "nácimentesítésével" indokolta a Kreml.

A közel-keleti problémákról szólva elismerte, hogy a palesztin állam létrehozásának esélye egyre csökken. Úgy vélekedett, hogy a Perzsa-öbölbeli válság "nem fogja elkerülni" az ODKB régióját. Meglátása szerint azok, akik igyekeznek fenntartani ezt a káoszt, egyik legfontosabb céljukként az iszlám világ megosztásának elmélyítését tűzték ki maguk elé.

Lavrov úgy vélekedett, hogy Oroszország erkölcsi vezető szerepére a nemzetközi színtéren a jelenlegi válság lezárulta után minden eddiginél nagyobb szükség lesz.

"Ezen az alapon közösen aktívan részt veszünk majd az egyenlő és oszthatatlan biztonsági architektúra jövőbeli körvonalainak kidolgozásában az eurázsiai térségben. Az ODKB-t olyan struktúrának tekintjük, amely egy ilyen biztonsági architektúra egyik alappillére lehet" - mondta.

Lavrov érvelése szerint azok, akik ma megpróbálnak háborúk kirobbantásával és megfélemlítéssel uralkodó helyzetbe kerülni a világon, egyre újabb és újabb fenyegetéseket hoznak létre Eurázsiában. Mint fogalmazott, amíg

a Nyugat egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben folyamodik a jogtalan erőalkalmazáshoz, a neokolonialista diktatúra módszereihez és a nyílt rabláshoz,

addig az ODBK országai nem térnek el a nemzetközi jog normáitól.

"Az ODKB-ban nincs olyan pálcafegyelem, mint amilyet a NATO-ban látunk. Gondolom, ezt mindannyian megerősíthetik. És most ez a pálcafegyelem átterjedt az Európai Unióra is, ahol a senki által meg nem választott brüsszeli bürokrácia olyan intézkedéseket próbál meg kikövetelni az európai népek által megválasztott kormányoktól, amelyek nem illeszkednek az EU működésének elfogadott normáihoz" - bírálta az uniós döntéshozatalt az orosz diplomácia vezetője.

