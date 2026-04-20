Készülnek a legrosszabbra? Olyan hadihajókat von össze az Egyesült Államok, amire ritkán volt példa a történelemben

A USS Gerald R. Ford csatlakozott a térségben már jelen lévő USS Abraham Lincolnhoz. Ez az összevonás jelentősen megnöveli az amerikai haditengerészet hordozóalapú csapásmérő képességét. A két hadihajó együttes jelenléte lehetővé teszi a harci bevetések, a rakétavédelem és a tengeri biztonsági műveletek egyidejű, független fenntartását.

Amerikai védelmi tisztviselők szerint a USS George H. W. Bush (CVN-77) szintén úton van a térség felé.

A hajót 2026 áprilisában Dél-Afrika partjainál észlelték, ami fokozatos és tudatos erőösszevonásra utal. A három repülőgép-hordozó egyidejű bevetése az amerikai haditengerészet történetében is kivételesnek számít.

A megnövelt haditengerészeti jelenlét közvetlenül erősíti az Egyesült Államok reagálóképességét. Ennek köszönhetően a flotta egyszerre több válságövezetben is képes fellépni a Vörös-tengertől a Perzsa-öblön át egészen a Kelet-Földközi-tengerig. Ez a mértékű erőkivetítés messze meghaladja a szokásos regionális jelenlétet, és jellemzően nagyobb horderejű katonai készenléti tervezéshez kapcsolódik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images