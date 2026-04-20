Ketyeg az óra, mindjárt lejár a tűzszünet: megszólalt Donald Trump – Folytatódhat a háború?

Trump egy hétfői telefoninterjúban közölte, hogy J. D. Vance alelnök még ma Pakisztánba utazik, hogy részt egyen a kedden folytatódó tárgyaláson.

Nem fogom hagyni, hogy belehajszoljanak egy rossz alkuba. Teljesen ráérünk

- mondta az amerikai elnök. Hozzátette, a tűzszünet washingtoni idő szerint szerda este jár le, és "rendkívül valószínűtlen", hogy azt meghosszabbítaná. Wasington és Teherán április 7-én kötött kéthetes tűzszünetet.

Az elnök kijelentései nyomán az S&P 500-as részvényindex napi mélypontra süllyedt, az olajárak pedig több mint 5 százalékkal megugrottak. A nyersolaj ára a tengerszoros amerikai blokádja, valamint egy iráni zászló alatt hajózó hajó lefoglalása óta folyamatosan emelkedik.

Trump a Hormuzi-szorossal kapcsolatban egyértelműen fogalmazott:

Nem nyitom meg. [...] Az irániak kétségbeesetten akarják, hogy megnyissam, de addig zárva marad, amíg alá nem írnak egy megállapodást.

Teherán egyelőre nem jelezte részvételi szándékát azokon a tárgyalásokon, amelyek célja a hét hete tartó konfliktus lezárása lenne.

Eszmail Baghái iráni külügyi szóvivő hétfőn elmondta, hogy még nem született végleges döntés az ügyben. Hozzátette:

számos jel arra utal, hogy az amerikai fél nem gondolja komolyan a diplomáciai rendezést.

A félhivatalos iráni ISNA hírügynökség jelentése alapján Baghái közölte, hogy Irán jelenleg egy amerikai javaslatot vizsgál, amelyet Aszim Munir pakisztáni vezérkari főnök teheráni látogatása során adtak át. Az ajánlat részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Trump végül azt is egyértelművé tette, hogy megállapodás hiányában a harcok azonnali kiújulására számít.

Az MTI szerint Trump a New York Post című napilapnak szintén hétfőn adott telefoninterjúban is úgy nyilatkozott, hogy azzal számol, lesznek egyeztetések Irán képviselőivel, és hozzátette, hogy amennyiben azokon áttörés történik, hajlandó személyesen is találkozni magas rangú iráni vezetőkkel. "Nincs gondom azzal, hogy találkozzam velük" - fogalmazott.

Az elnök ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy "nem fogja elsietni" a háború lezárását, azt hangoztatva, hogy a másik félnek nincsenek kártyák a kezében, ami "tökéletes pozíció" amerikai szempontból az alkuban. Egyben bírálta azokat a demokrata és republikánus politikusokat, akik a konfliktus gyors rendezését sürgetik, mondván, hogy az ilyen nyilatkozatok az iráni felet segítik a tárgyalási folyamatban.

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal